La llegada de cada mes de enero es sinónimo de Turismo. Con él llega FITUR y todo lo que mueve, desde presentación de carteles de los más importantes acontecimientos a desarrollar en la ciudad de Andújar, a la oferta más atractiva que pueda hacer llegar hasta nuestra localidad y su entorno, el mayor número de visitantes.

Este año 2022 no significará una vuelta a la total normalidad, sólo un sí pero no. Aunque es de suponer que estaremos presentes dentro del stand de Diputación, de momento, nuestro principal reclamo no lo estará. Se trata del cartel de la Romería del año en curso, que por razones no obvias, sino de la variante del virus Omicrón no nos permite ni siquiera afirmar con certeza la celebración o en todo caso como sería esa celebración. Dicho lo cual, el cartel anunciador que por estas fechas, primero hacia su presentación oficial en la ciudad y luego se llevaba a la Feria Internacional, no se dará a conocer. El que si será presentado, de momento aquí, será el de la Semana Santa, dado que al parecer es más viable su celebración, aunque no se sepa con exactitud cómo y con la esperanza de que no aparezca otro rebrote de otra variante vírica.

Pero Turismo son también otros conceptos y otras inversiones, relacionadas o no con estas dos celebraciones, y para testimoniarlo, la visita de la Delegada Territorial de Turismo Marián Adán que ha visitado el municipio,(parece que la Junta no nos tiene tan olvidados como se dice) para anunciar las dos subvenciones que ha concedido la Junta, una para el ascensor del Museo Miguel Fuentes del Olmo y otra para la digitalización de la Oficina de Turismo, además de expresar su compromiso de declarar a Andújar como Municipio Turístico y de potenciar el mundo del caballo, tan arraigado en nuestralocalidad.

El Ayuntamiento, por su parte, le ha pedido algo que se viene reivindicando desde décadas, la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional para la Romería de la Virgen de la Cabeza, dado que de Interés Nacional lo fue en los primeros años de la democracia. Además, ambas instituciones, Junta y Ayuntamiento se afanan en la difusión de patrimonio iliturgitano, de ahí que el primer edil haya pedido a la delegada también el poner en valor los túneles subterráneos y seguir impulsando y apoyando nuestro Parque natural que tiene un importante potencial turístico.

Seguir de la mano de las diferentes Administraciones, como dice el alcalde, siempre será más fácil para conseguir recursos que repercutan positivamente en nuestra ciudad. Él, personalmente dice sentirse muy satisfecho con la implicación de dos de las consejerías, la de Turismo y la de Educación y es de esperar que ante semejante actitud expresada, pronto pueda decir lo mismo de otras.

Pero a lo que toca. Que el dichoso virus y su virulento contagio están desatando las dudas sobre las dos celebraciones multitudinarias más próximas, Semana Santa Y Romería, sin olvidar otra de gran calado y repercusión, en los últimos tiempos, como es Andújar Flamenca. En las tres, nos consta que se anda trabajando, desde las entidades correspondientes, con la esperanza puesta en su celebración.

Que no pierden las esperanzas, pero recelan del virus, todo va a depender de las decisiones de las autoridades sanitarias, también a la prudencia a la gente, tenemos que ser responsables en nuestros comportamientos y no debemos de asumir riesgos. No se puede afirmar con rotundidad si se van o no a celebrar. La Navidad se ha salvado, aunque no con las expectativas iniciales. Lo que hasta ahora parece estar claro, es que habrá pregón, de momento, de Semana Santa y está por ver el de Romería. No hay que olvidar que, estos tres acontecimientos, junto a Anducab, son las actividades turísticas, atrayentes de personal a la ciudad de Andújar.

Si bien es cierto que existen muchas otraspotencialidades que debieran promocionarse, quizás más minoritarias, pero que como en este caso, para que cuando fallen las multitudinarias, la ciudad de Andújar no pierda su atractivo. Apúntenselo Ayuntamiento y Junta para incluirlo en sus agendas.