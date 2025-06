JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Miércoles, 18 de junio 2025, 12:35 Comenta Compartir

Con la llegada del ecuador del mandato municipal, no sólo han llegado los balances, positivos o negativos de las diferentes formaciones políticas, sino la apropiación o negación de la propiedad de los diferentes proyectos políticos. Quiero recordar aquella famosa lista del medio centenar de reivindicaciones del PP a la entonces Junta de Andalucía gobernada por el PSOE, que cuando se dio la vuelta a la tortilla y llegó al gobierno autonómico el PP, hizo suya el PSOE local.

Ahora, al día de hoy como las fuerzas autonómicas y locales están alineadas se han puesto a flote nuevos argumentos: ¿y tú de quien eres? Sí, porque ahora resulta que se trata de confundir al personal si lo que se ha hecho o se está haciendo pertenece a unos o a otros. Seré muy cansina, pero hay proyectos más claros que las aguas de El Encinarejo con su bandera azul; por cierto uno de ellos. La clase política, sobre todo cuando está en la oposición, no se entera o no quiere enterarse de que los proyectos los firma uno y salvo que repitan mandato, los inauguran otros, a las pruebas me remito con la reforma de la Casa de Cultura o la apertura del Teatro Principal, ese que ahora por fin tendrá un sistema de climatización y de quien fue el olvido de no incluirlo.

El Palacio de El Ecijano es ya viejo y cansino, tan viejo que de un fantástico museo de la Romería que nos mostró en campaña el PSOE, cuando sólo había dos paredes en pie, ahora, a punto de finalizar sus obras, ni tan siquiera parece que será museo. Por no hablar del edificio de la Comisaria de Policía, que depende del Gobierno Central y en cuarenta años, lo ha habido de todos los colores y dado el panorama político de este nivel, a saber quien le tocará cortar la cinta. Que las obras de la ribera del rio tienen tantos años como algún personaje de la vida política como Eduardo Criado, que siendo alcalde ya se aprobó en pleno y que el último empujón con la adquisición del Molino de las Aceñas lo ha dado el actual gobierno, da igual de donde vengan los fondos; se está haciendo y ya era hora. Como lo era lo de la Muralla Almohade, que a la Junta correspondía y la Junta ha sido la autora, aunque ahora sea del PP y no guste. Y no se trata como algunos señalan, de fotos, sino de fondos.

Es por ello, que no se acaba de entender tanto revuelo ante la supresión de la celebración del Mitin de Atletismo, que le pasa como a otra gran convocatoria, que cuando es un éxito tiene un protagonista y cuando surgen los problemas son de los otros. El propio Ayuntamiento ha lamentado la supresión por parte de la Federación, cuando ya tenían hasta presupuestado su desarrollo. Es la Diputación Provincial quien debió luchar y negociar con la Federación para que este no se perdiera en la provincia, después de 26 ediciones. Que el propio PSOE local se lo achaque al ayuntamiento a sabiendas de que en el éxito siempre se antepone a la Diputación, confundiendo así a la ciudadanía, no es de recibo. Una de las citas más importantes del calendario de atletismo a nivel nacional e internacional debería contar con unanimidad a la hora de reivindicarse ante el organismo competente y no basarse en eso de «divide y vencerás». Que el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Vázquez, afirme que la suspensión de este evento de gran repercusión mediática, «es otra muestra más de la desidia y la dejadez del gobierno local del Partido Popular y del alcalde está en su derecho como oposición pero sabe que no es toda la verdad, pues en este caso la «culpa» está en su misma línea ideológica y el mismo lo confirma al decir que se celebra» con el contundente respaldo brindado desde administraciones como la Diputación Provincial de Jaén».

Quizás esta vez el respaldo no fue tanto o ni fue. De todas maneras y para la calle, no es oro todo lo que reluce y siempre fue más nombre que renombre. Atletas hubieron que batieron marcas, por supuesto; pero también los hubo que vinieron a por «otras marcas», cuando la temporada estaba ya en fase de descenso. Hacer de este acontecimiento una fuente de ingresos económicos, cuando existen otras posibilidades de mayor calado y no abrimos boca ni apoyo, no es de recibo. Hay que buscar mejores alternativa, aunque haya que lamentar la pérdida de algo consumado, que gasta más que ingresa.

Buena iniciativa la de la Plataforma de empresarios si de sumar se trata, bienvenida sea, El jueves próximo, en su primera convocatoria, con la figura de Mario Conde, veremos las primeras reacciones, pues se trata no tanto de algo local, como provincial aunque surgido en el ámbito de empresarios de la zona que anhela dar un paso adelante y esperamos que acertado y cuenta con notables apoyos institucionales como la Cámara y mediáticos.