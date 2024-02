Tras el logro, llega el trabajo duro

En el seno de la comunidad del Conservatorio Elemental de Música 'Juan de Castro', ya han tenido tiempo de frotarse los ojos y asimilar el sueño de las enseñanzas profesionales alcanzadas tras 25 años de lucha y de movilizaciones, porque ahora toca desperezarse y emprender unos meses de intenso trabajo de adaptación a la nueva era, como ya les alentó el día gozoso del anuncio la consejera de Educación, Patricia del Pozo.

El presidente del AMPA Maestro Perales del Conservatorio, Alfonso Garrido, celebró este logro con su familia y los integrantes de la comunidad que conforman el Conservatorio Elemental de Música. «Hemos estado en una nube, pero ahora somos conscientes de que viene la parte dura porque tenemos que conseguir los dineros para sufragar los costes de los instrumentos que son caros», admite Alfonso, quien no pudo contener las lágrimas nada más conocer al anuncio de la consejera. Ahora, muchos alumnos que están cursando el grado profesional en otros conservatorios ya han mostrado su interés por estudiar en Andújar, pero los que estén en segundo curso del Profesional, no podrán hacerlo.

El conservatorio ofertará un total de ocho especialidades del primer curso de las Enseñanzas Profesionales; Clarinete, Guitarra, Piano, Saxofón, Trompeta, Viola, Violín y Violonchelo, Además, se ampliará la oferta educativa de las Enseñanzas Elementales Básicas de Música con cuatro nuevas materias instrumentales (Contrabajo, Fagót, Oben y Trompa) en el primer curso del primer ciclo. Por lo tanto, el próximo curso se podrán estudiar 13 especialidades de estas enseñanzas con una oferta de 53 plazas nuevas.

El director del Conservatorio, Ray Jiménez, participó en varias reuniones en Jaén con representantes de la Junta Jaén. «Yo estoy convencido de que sí se trabaja algo con mucho tesón, al final se consigue», subraya. El centro que se ubica en la histórica calle Maestras pasará de contar con unos 230 alumnos, 53 más que en la actualidad. Está seguro de que las dependencias están adecuadas para las nuevas enseñanzas, porque tiene la complicidad del cercano colegio público Capitán Cortés, que cederá de nuevo sus aulas. «Aunque ahora vengan otras problemas, lo importante es haberlo consumado, porque hasta dentro de un tiempo no conseguiremos la adaptación plena», matiza Jiménez. Eso sí, ahora con el grado profesional habrá becas, «el teléfono no para de sonar porque la gente se quiere venir para Andújar». Reconoce Ray que le ha costado asimilar que ya van a ser un Conservatorio Profesional. «Esta alegría inmensa tan de repente que nos hemos llevado comporta ahora una gran responsabilidad y tenemos una presión buena que te empuja y estimula a trabajar duro». Piensan ponerse en contacto con los pueblos de la comarca de la Campiña jienense y con los vecinos de Córdoba como son Montoro, Villa del Río, Bujalance y Cardeñas. «Ahora tenemos que reinventarnos porque vamos a trabajar con instrumentos más minoritarios porque esto es una vorágine, porque la gente no para de felicitarte, tanto de la ciudad, como de los pueblos de alrededor».

Considera fundamental las movilizaciones que se han producido en los últimos meses y su repercusión que han consegiodo. «Tengo la responsabilidad de no fallar», asume Ray. La concejala de Educación del Ayuntamiento, la profesora Azucena Cepedello, señala que se amplían las posibilidades en el apartado musical, «no solo a nivel de enseñanza y formación con la incorporación de nuevas especialidades, sino porque se pueden formar grupos y orquestas dentro del Conservatorio». Azucena, ya en su etapa de alumna del centro, recuerda como se forjaron las reivindicaciones para la consecución de las Enseñanzas Profesionales. También apuntó a mociones registradas por el Partido Popular en el 2004, donde se reivindicaba este grado profesional en el centro.

Deficiencia histórica

En aquella etapa era alcalde de la ciudad Jesús Estrella, el actual delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, y que ha sido uno de los pilares en la negociación con la Consejería de Educación. Señaló en una reciente comparecencia que los 100.000 vecinos de Andújar y su entorno merecían este logro y achacó que se retrasara tanto tiempo por, «el ninguneo de los 40 años de gobiernos socialistas de la Junta en la ciudad», aseveró Estrella.

El alcalde, Paco Carmona expresó su 'profunda' gratitud y satisfacción por este logro, resaltando la consumación de años de esfuerzo y dedicación. «La apertura de enseñanzas profesionales en nuestro conservatorio es un sueño hecho realidad que abrirá innumerables puertas a nuestras jóvenes promesas musicales», aventuró el primer edil iliturgitano.