Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
RESPONSABLES DE LA PLAZA DE ABASTOS POSAN CON LOS CANTOS QUE SE DEGUSTARON TAMBIÉN EN SAN VICENTE DE PAÚL GONZÁLEZ

La tradición gastronómica como nexo el 28-F

Hogar San Vicente y Plaza de Abastos. ·

Ambas entidades celebran el Día de Andalucía con el típico canto que sirvió para ensalzar el comercio tradicional y las acciones sociales

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 26 de febrero 2026, 13:36

Comenta

El municipio andujareño se aferra a sus tradiciones gastronómicas, a la alegría y a la confraternización para celebrar el Día de Andalucía, que tendrá lugar ... este sábado día 28 de Febrero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 3.3 sacude Granada capital y su Cinturón Metropolitano: «Se ha movido todo»
  2. 2

    Muere a los 93 años Antonio Tejero, el brazo armado del 23-F
  3. 3 El día que regresan las lluvias y las tormentas a Granada y cuánto durará la borrasca
  4. 4 Las 28 localidades en las que se ha sentido el terremoto de magnitud 3.3 registrado en Granada
  5. 5 El Supremo decidirá si el viejo Clínico es de la Universidad de Granada o de la Junta
  6. 6 La Policía Nacional detiene por séptima vez al hombre que roba en el interior de los coches de Granada
  7. 7 Celestino, el influencer de Granada que ha conquistado las redes en solo un mes
  8. 8

    Abren diligencias por presunta estafa contra el empresario de una clínica dental
  9. 9 Buscan a un joven de 18 años desaparecido en Granada
  10. 10 El granadino Raúl Berdonés, medalla de Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La tradición gastronómica como nexo el 28-F

La tradición gastronómica como nexo el 28-F