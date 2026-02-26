La tradición gastronómica como nexo el 28-F

El municipio andujareño se aferra a sus tradiciones gastronómicas, a la alegría y a la confraternización para celebrar el Día de Andalucía, que tendrá lugar ... este sábado día 28 de Febrero.

El típico canto iliturgitano, que mezcla el pan de la tierra con el aceite, el bacalao, el tomate y las aceitunas (base del almuerzo de media mañana de buena parte de la ciudadanía a lo largo del año) sirvió de nexo de unión en los actos de ayer. Por ejemplo, el colectivo Mercandújar, que aglutina a los vendedores de la plaza de abastos de la ciudad, celebró durante la mañana de ayer su décima degustación de canto en la jornada matutina. Como señaló el presidente de la asociación, Sebastián Ciudad, con esta conmemoración por el Día de Andalucía, «nos hacemos más visibles y ponemos en valor nuestro Mercado de Abastos», comentó a IDEAL.

Ciudad comentó que sigue pendiente en el recinto la mejora de la climatización y manifestó su deseo de reubicar los puestos. También animó a que se incentive a la población a ocupar los puestos vacíos de la plaza, «porque hoy los negocios del recinto perviven gracias al relevo generacional». Sebastián Ciudad alabó la profesionalidad de sus compañeros de la plaza abastos. «Tenemos un trato cercano y muy exquisito con la clientela», dijo.

Promesas del gobierno

El alcalde Francisco Carmona, quien asistió al acto con compañeros del equipo de gobierno, destacó el significado histórico y emocional de este enclave para la ciudad, señalando que la Plaza de Abastos representa, «un lugar emblemático que forma parte del patrimonio de Andújar y de su comarca».

Asimismo, puso en valor el papel dinamizador de Mercandújar en la actividad comercial del mercado. En este sentido, recordó que el Ayuntamiento trabaja en un anteproyecto de reforma integral que permitirá modernizar el espacio, mejorar su conexión urbana y potenciar tanto su uso comercial como social. Durante la jornada también se contó con la colaboración del Coro de la Alegría, contribuyendo a realzar el carácter participativo de la celebración.

Por otro lado, los usuarios del Hogar San Vicente de Paúl compartieron un emotivo momento con su canto solidario en el que el sentimiento andaluz sirvió como punto de encuentro, poniendo de manifiesto el valor social de este tipo de actividades. Los donativos que se recaudaron irán a parar a la adquisición del gas-oil que sirve para llenar de calor un recinto que respira atención y humanidad por los cuatro costados. Ediles de la Corporación Municipal también respaldaron a los responsables de esta iniciativa que va camino de consolidarse. En este caso, el sentimiento de pertenencia a la comunidad andaluza, está aderezada con la acogida a las personas sin hogar, a las que se les brinda techo, amor y ternura.