Un total de 115 ejemplares se citarán en Anducab 2025

Un total de 113 ejemplares y dos cobras de 60 ganaderías participarán en la XXI edición de Anducab, que tendrá lugar en los Jardines de Colón, del 4 al 7 de septiembre. Habrá una destacada representación internacional con caballos procedentes de España, México, Estados Unidos, Costa Rica y Francia. Estos datos se han ofrecido en la reciente organización del comité organizador.

Los organizadores destacan como este certamen convierte a Andújar en referente mundial del Caballo de Pura Raza Española, reuniendo a criadores, ganaderos, profesionales y amantes del mundo ecuestre en un evento de primer nivel. Anducab se consolida como uno de los concursos más concurridos del año, en la antesala de SICAB 2025, de Sevilla.