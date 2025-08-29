Un total de 115 ejemplares se citarán en Anducab 2025
CABALLO DE PURA RAZA ESPAÑOLA ·se consolida como uno de los concursos más concurridos del año
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
CORRESPONSAL
Viernes, 29 de agosto 2025, 19:07
Un total de 113 ejemplares y dos cobras de 60 ganaderías participarán en la XXI edición de Anducab, que tendrá lugar en los Jardines de Colón, del 4 al 7 de septiembre. Habrá una destacada representación internacional con caballos procedentes de España, México, Estados Unidos, Costa Rica y Francia. Estos datos se han ofrecido en la reciente organización del comité organizador.
Los organizadores destacan como este certamen convierte a Andújar en referente mundial del Caballo de Pura Raza Española, reuniendo a criadores, ganaderos, profesionales y amantes del mundo ecuestre en un evento de primer nivel. Anducab se consolida como uno de los concursos más concurridos del año, en la antesala de SICAB 2025, de Sevilla.
