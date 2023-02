La tenacidad y profesionalidad mantienen a flote al comercio en Andújar

Los comerciantes de la ciudad siguen afanados en su entrega y compromiso por mantenerse ante la zozobra que provocan la inflación, la contumaz competencia de grandes superficies y los efectos de la pandemia.

Carmen es responsable de una tienda de ropa y complementos de la calle San Antonio. Señala que las claves para la supervivencia de su negocio son la paciencia, la adaptación al cliente, «y manteniendo la línea de calidad y precio», propone esta comerciante. Una de las medidas que expone es la puesta en marcha de una acción estratégica para el comercio de la ciudad, para que la gente no se vaya a otros sitios a comprar. «Porque el comercio pequeño está abocado a su desaparición», avisa.

No corren buenos tiempos para el sector de la panadería. Cosme Planet regenta una conocida cadena de panaderías en la ciudad e indica que ya no pueden asumir las subidas de la materia prima y de la luz y lamenta que no pueden luchar ante las grandes superficies, pese a la calidad artesanal de sus productos. «Por eso están cayendo panaderías por lo que pedimos ayuda del Gobierno como hace Francia», reclama.

Unión

Carmen Fernández, responsable de una tienda de decoración de la Corredera Capuchinos. Esgrime como armas la profesionalidad y la unión de las asociaciones comerciales en la ciudad para solventar los contratiempos.

Jesús Delgado, responsable junto con sus hermanos de una cafetería y salón de bodas, se congratula por la vuelta a la normalidad que ha supuesto el regreso de eventos sociales.