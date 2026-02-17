Una singular semana

Ha sido la pasada semana lo que se conoce como una semana singular. No se puede luchar contra los fenómenos meteorológicos. El agua y el ... viento, en lo que a nosotros respecta, no ha dejado un respiro. La firme decisión de cambiar de fecha la celebración de Andújar Flamenca ha hecho mover de fecha otros acontecimientos y aprovechar la pauta para anunciar otros eventos a celebrar en las fechas próximas.

En el caso de los Carnavales se ha permutado la fecha de su celebración y todos tan contentos, incluso más para quienes veían la celebración nada apropiada, en medio de la Cuaresma; bienvenido pues el cambio. También hemos tenido la concentración motera, que el viento ha hecho modificar algunos planes, pero con igual éxito de participación. Y la próxima semana tendremos Andújar Flamenca con el esplendor anunciado, teniendo como Premio Andújar Glamour a la bailaora Cristina Hoyos y el elenco de las grandes actuaciones previstas.

La semana se ha aprovechado, entre otras, para lleva a cabo el anuncio de una serie de actividades de amplia repercusión Es el caso del encuentro Jazz Bands en concierto con dos grandes formaciones de big band; El Teatro Principal será escenario de ese intercambio musical entre el Conservatorio de Andújar y el Conservatorio Teresa Berganza de Madrid el próximo 21 de marzo. La mountain Bake se convertirá, una vez más en propagadora de los encantos del parque natural Sierra de Andújar. Y un triangular benéfico se idea para luchar contra enfermedades raras· El partido, que se disputará el día 15 de marzo, tendrá como protagonistas a las fuerzas de seguridad que han pensado en el niño andujareño Hugo ; los fondos serán para la investigación del síndrome de Phelan- McDermid, una enfermedad genética poco frecuente que afecta al desarrollo neurológico y el encuentro contará con la participación de equipos formados por Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, esta iniciativa se enmarca en la apuesta municipal por un deporte inclusivo y solidario. El 21 de febrero otro evento solidario se celebrará el en el pabellón municipal y reunirá a referentes nacionales de las artes marciales, será una masterclas benéfica de MMA y Krabig a favor de Pídeme La Luna, una iniciativa que une deporte, formación de alto nivel y compromiso social, y que refleja el modelo de ciudad activa, solidaria y comprometida que Andújar sigue impulsando

Y hablando o escribiendo sobre enfermedades, sean las que sean, no podemos dejar de referirnos al Hospital Alto Guadalquivir y a «lo mal que funciona», según la Plataforma de alcaldes de la comarca, entre ese «mal funcionamiento», el consejero de Salud de la Junta, Antonio Sanz, ha defendido el buen funcionamiento de su Unidad de Diabetes Este centro hospitalario iliturgitano cuenta con facultativos especialistas que se desplazan de forma periódica desde el Hospital de Jaén , enmarcado en el soporte especializado que el Hospital Universitario de Jaén presta tanto a este centro ,como al Hospital San Juan de la Cruz (Úbeda) y al Hospital San Agustín (Linares).

El Plan Integral de Diabetes de Andalucía (PIDMA), aprobado por la Consejería y desarrollado por el Servicio Andaluz de Salud, marca la atención especializada en diabetes en los hospitales comarcales y se enmarca en la ampliación progresiva de la cartera de servicios de los Servicios de Endocrinología y Nutrición de los hospitales de niveles 1 y 2, motivada por los avances tecnológicos en el tratamiento de la diabetes. Así, el Hospital Alto Guadalquivir cuenta con facultativos especialistas de área del Hospital Universitario de Jaén que se desplazan de forma periódica al centro de Andújar, evitando desplazamientos innecesarios de pacientes a la capital y mejorando la accesibilidad y continuidad asistencial de estos pacientes.

Desde el año 2024, el Alto Guadalquivir cuenta con una consulta específica dirigida a mejorar la accesibilidad de los pacientes con diabetes tipo 1 en su área de referencia. Además, cuenta con un 'grupo de diabetes' formado por un conjunto de profesionales sanitarios y coordinados por un enfermero. Y según el propio consejero está plenamente garantizada la atención sanitaria referida a las especialidades de dermatología, urología y cardiología y Además, el centro mantiene una búsqueda activa y continuada de especialistas de área con el fin de garantizar siempre la atención a la ciudadanía.