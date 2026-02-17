Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

GANADORES DEL CONCURSO DEL CARNAVAL DE ANDÚJAR. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

Una singular semana

OPINIÓN ·

La semana se ha aprovechado, entre otras, para lleva a cabo el anuncio de unaserie de actividades de amplia repercusión y el adelanto del Carnaval

ISABEL RECA

ALTOZANO

Martes, 17 de febrero 2026, 13:23

Comenta

Ha sido la pasada semana lo que se conoce como una semana singular. No se puede luchar contra los fenómenos meteorológicos. El agua y el ... viento, en lo que a nosotros respecta, no ha dejado un respiro. La firme decisión de cambiar de fecha la celebración de Andújar Flamenca ha hecho mover de fecha otros acontecimientos y aprovechar la pauta para anunciar otros eventos a celebrar en las fechas próximas.

Te puede interesar

