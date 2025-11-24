Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

ANDUJAR EN EL SICAB DE SEVILLA. ANDÚJAR IDEAL

Sensatez

OPINIÓN ·

El Ayuntamiento ya ha presentado el cartel que anuncia ANDUCAB 2026, en el transcurso del desarrollo de SICAB

ISABEL RECA

ANDÚJAR

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:55

Mientras en la ciudad de Andújar, sus habitantes muestras su descontento, llamémosle, por la instalación de una planta de biometano, que el Ayuntamiento, hay que ... escribirlo, gobernado por el PP ha dado autorización para su implantación, mientras los partidos de la oposición, especialmente el PSOE, agita a los vecinos con los malos olores que pueda producir, la contaminación e incluso el mínimo numero de trabajadores que incluso podían no ser de aquí, otras poblaciones de la provincia de Jaén, en la que también se va a instalar una planta semejante, dice 'para mí. Se trata de la vecina población de Úbeda, cuyo Ayuntamiento, gobernado por el PSOE ha llegado a un consenso político frente a este proyecto de implantación de la planta de biometano.

