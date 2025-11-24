Mientras en la ciudad de Andújar, sus habitantes muestras su descontento, llamémosle, por la instalación de una planta de biometano, que el Ayuntamiento, hay que ... escribirlo, gobernado por el PP ha dado autorización para su implantación, mientras los partidos de la oposición, especialmente el PSOE, agita a los vecinos con los malos olores que pueda producir, la contaminación e incluso el mínimo numero de trabajadores que incluso podían no ser de aquí, otras poblaciones de la provincia de Jaén, en la que también se va a instalar una planta semejante, dice 'para mí. Se trata de la vecina población de Úbeda, cuyo Ayuntamiento, gobernado por el PSOE ha llegado a un consenso político frente a este proyecto de implantación de la planta de biometano.

Los cuatro partidos políticos, presentes en la corporación, han decidido retirar sus correspondientes mociones, que iban a debatir en el Pleno de mañana, día 25 de noviembre y mantener reuniones periódicas de seguimiento del proyecto. A eso se llama sensatez y diálogo, en vez de echar las masas a la calle y ponerse la venda antes que nos aporreen. Si la planta no cumple lo establecido, cerrojazo y punto y final, pero si todo es como dicen y existe la posibilidad de dar trabajo, al menos a una treintena de persona que no lo serian de Andújar, sino lo quisieran, pues hasta luego, pero al menos demos la posibilidad de que todo es conforme lo acordado. «Es que el alcalde no se va a echar atrás»; pues si es así, y ale empresa no cumple con lo acordado, es la hora de no una manifestación de un centenar de personas, sino de las que hagan falta y con el pueblo entero. Pero que otras poblaciones jueguen con ventaja, para luego lamentarnos en los bares, como solemos hacer, de que otras poblaciones sí que avanzan, es para, al menos meditarlo. Mas engañifa fue Ros Casares y le dimos una medalla al entonces consejero Gaspar Zarrías. Claro que eran otros tiempos y otros gobiernos, sobre todo autonómicos.

Pero mientras intentamos la no instalación de la planta, la vida local y la del gobierno municipal, al menos sigue, no es el mandato de la inactividad. El Mercado Medieval cambio de sitio El Ayuntamiento ha impulsado una jornada técnica sobre gestión y prevención de inundaciones, un encuentro abierto al público con especialistas en emergencias, hidrología y normativa, orientado a difundir conocimiento técnico, normativo y operativo sobre este tipo de emergencias , que ha sido una oportunidad para acercar a la ciudadanía información rigurosa y práctica sobre cómo funcionan los sistemas de prevención, cómo se coordinan las administraciones y qué papel juegan los cuerpos operativos ante episodios de inundación.

La jornada ha reforzado la importancia de la colaboración entre ciudadanía, administraciones y servicios deemergencia, consolidándose como un espacio de aprendizaje compartido para mejorar la seguridad del municipio frente a episodios de inundaciones cada vez más intensos. El Plan de Emergencias Local homologado de Andújar es el primero en la provincia de Jaén. Como prueba del actual estado de relaciones con ANCE y el mundo del caballo, el Ayuntamiento ya ha presentado el cartel que anuncia ANDUCAB 2026, en el transcurso del desarrollo de SICAB, una imagen que ensalza la nobleza del Pura Raza Español y reafirma la identidad ecuestre de la ciudad. Una edición que se celebrará del 9 al 13 de septiembre y que vuelve a situar ala ciudad como un referente nacional en la promoción y defensa del Pura Raza Español (PRE).

Y también, la Cámara de Comercio local ya ha dado a conocer que Andújar Flamenca concederá el premio 'Volante de Oro' a la diseñadora Pilar Vera. Se trata de una de las creadoras más influyentes y consolidadas del sector. Será en la próxima XV edición y con esta distinción se reconoce a aquellas figuras cuya labor han contribuido de manera excepcional al impulso, prestigio e internacionalizaciónde la moda flamenca y en especial al desarrollo y crecimiento de la Pasarela deModa Flamenca de Andalucía Oriental, Andújar Flamenca. Este galardón se entregópor primera vez en 2024 al presidente de la Cámara de Comercio, Industria yServicios de Andújar, Eduardo Criado; la distinción recae ahora por primera vez en una diseñadora, reforzando el compromiso de la pasarela con la excelencia creativa y el tejido empresarial del sector.