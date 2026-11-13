La Semana Cultural de Peregrinos de Alba rescata las ermitas del camino al Santuario de la Virgen de la Cabeza

La XXXIII Semana Cultural de la Asociación Cultural Peregrinos del Alba está mostrando aspectos inéditos sobre la devoción de la Virgen de la Cabeza que ... desconocían muchos devotos, y que en su día conformaron un patrimonio inequívoco que, por desgracia, ha desparecido.

Este colectivo que preside Manuel Luna, ha reconocido a los anderos su papel esencial en la romería y prepara la gran peregrinación de este domingo. Mercedes Fernández Arco desentrañó en su conferencia de este miércoles en la antigua iglesia de Santa Marina, en el marco de esta Semana Cultural, las ermitas que se extendían por el 'camino viejo', y de la que hoy en día apenas quedan vestigios. Fernández inició su recorrido por el principio, donde se enclavaba la ermita de Santa Elena. Después siguió por la ermita de Sanmancio, zona conocida popularmente como San Amancio, donde se veneraba a Santa Quiteria. Siguiendo el trayecto, se hallaba la ermita de Santo Domingo de Cáliz.

San Ginés

La conferenciante se detuvo en la nueva ermita de San Ginés, levantada en el año 1997 por Peregrinos del Alba, que se sitúa justo al lado de la antigua ermita de San Ginés, de la que quedan apenas algunos restos. La restablecida ermita de San Ginés se ha convertido en la actualidad en punto de referencia para los devotos de María Santísima de la Cabeza. Allí se reza la salve y sus inmediaciones sirven para lugar de esparcimiento. No en vano, en la peregrinación de este domingo día 15 de noviembre tendrá lugar la tradicional degustación de churros con chocolate. Mercedes Fernández aludió a la iglesia de San Ginés de Madrid, enclavada entre la Puerta del Sol y Ópera, que guarda una imagen de la Virgen de la Cabeza.

La conferenciante transportó a los asistentes hasta Lugar Nuevo, donde en el actual palacio se asentaba la antigua ermita de San Francisco. Y concluyó su periplo en las inmediaciones del Santuario de la Virgen de la Cabeza, en la Dehesa de la Virgen, donde el peregrino se encontraba con la ermita del Rosario. Quizás su desaparición es la más sangrante de todas, porque es la última que aguantó. Mercedes Fernández, que basó su alocución en los estudios de varios historiadores, recordó también que en las inmediaciones del Santuario se levantaron 14 ermitas para las personas que iban a pedir limosna.

Peregrino del Año

La Asociación Cultural Peregrinos del Alba entregó su galardón 'peregrino del año', a la asociación mariana de anderos porque le ensalzó ese papel tan fundamental que desarrolla con el traslado de 'La Morenita' por las faldas del Cerro de la Cabeza y por propiciar esos gestos tan entrañables de acercar la Virgen a los niños, personas impedidas y a la gente que quiere sentir lo que significa llevar a la 'reina de Sierra Morena' debajo de las andas, un ejercicio de fe, pasión y esfuerzo desmedidos.

El presidente de la Cofradía Matriz, Manuel José Gómez, y el concejal de Festejos, Antonio Torres, invitaron a vivir los actos y cultos que se avecinan con motivo del Año Jubilar con motivo de la conmemoración del Octavo Centenario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza.