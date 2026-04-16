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LA VIRGEN DE LA CABEZA EN EL PONTIFICAL DE CERRO. DIOÓCESIS DE JAÉN

La Santa Sede otorga a Jaén un Año Jubilar por el octavo centenario de la Aparición

VIRGEN DE LA CABEZA ·

Desde el próximo 4 de octubre y hasta el 8 de diciembre de 2027 se podrán pedir indulgencias en distintos actos litúrgicos

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 16 de abril 2026, 19:21

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La Diócesis de Jaén celebrará un Año Jubilar con motivo del 800 aniversario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza , tras la concesión ... de la Santa Sede y la promulgación del decreto por parte del obispo de Jaén, Sebastián Chico Martínez.

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La Santa Sede otorga a Jaén un Año Jubilar por el octavo centenario de la Aparición