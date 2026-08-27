Robos continuos del cableado eléctrico en Andújar provocan cortes de luz en el municipio

El Ayuntamiento de Andújar ha denunciado los importantes robos y sustracciones de cableado eléctrico que se han registrado durante el mes de agosto en distintos ... puntos de la ciudad, especialmente en zonas periféricas, y que están provocando cortes de suministro y molestias a numerosos vecinos.

El concejal de Servicios, Félix Caler, ha explicado que las instalaciones eléctricas municipales han sido objeto de sucesivos robos de cable durante las últimas semanas. Estas sustracciones han dejado sin suministro a diferentes espacios y vías públicas y han obligado a los servicios municipales a intervenir de manera inmediata para reparar los daños y recuperar progresivamente la normalidad.

Ante la gravedad de la situación, el Consistorio ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional y ha registrado varias denuncias. La investigación permanece abierta para tratar de identificar y localizar a los presuntos autores de estos robos. Paralelamente, la Policía Local de Andújar ha reforzado la vigilancia en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de evitar nuevas sustracciones y colaborar con la investigación.

Entre las zonas afectadas se encuentran el barrio de La Paz, varios parques públicos, como Las Vistillas y el parque de San Vicente de Paúl, la calle Juan Conde y los alrededores de la Piscina Municipal, aunque las sustracciones se han producido en diferentes puntos de la ciudad.

Félix Caler ha puesto en valor el esfuerzo que están realizando los servicios eléctricos municipales para hacer frente a esta situación y restablecer el suministro en el menor tiempo posible. «Nuestros electricistas municipales están trabajando a destajo, mañana y tarde, para restablecer el suministro eléctrico en las zonas afectadas», ha señalado.

El concejal ha reconocido las molestias que estos cortes están ocasionando a los vecinos y ha pedido comprensión mientras continúan los trabajos. «Entendemos perfectamente la situación por la que están pasando y somos muy conscientes del inconveniente que suponen estos cortes, pero pedimos paciencia. Se ha producido una situación grave sobrevenida, en pleno periodo de preparativos de Feria, y estamos intentando solventar los problemas lo antes posible», ha afirmado.

El Ayuntamiento quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que el suministro eléctrico se ha ido restableciendo progresivamente en varias de las zonas afectadas. Los equipos municipales continúan trabajando de forma intensiva para completar las reparaciones y conseguir que todos los puntos afectados recuperen la normalidad.

Desde el Consistorio se insiste además en la importancia de la colaboración ciudadana y se pide que cualquier comportamiento sospechoso relacionado con la manipulación o sustracción de cableado eléctrico sea comunicado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, contribuyendo así a prevenir nuevos robos y facilitar la identificación de los responsables.