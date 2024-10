Reflexión educativa

ISABEL RECA ALTOZANO Martes, 8 de octubre 2024, 13:41 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

En estos últimos días venimos asistiendo a la inauguración del Curso, en las diferentes etapas, desde Infantil a los grados superiores, incluidos los profesionales, como el de Música o el Centro de Idiomas, a excepción del universitario, porque no tenemos, o si con la Universidad de Mayores, que lo hará el próximo mes.

En estos inicios del curso tiene especial mérito el que lo hayan hecho los correspondientes a las Enseñanzas Profesionales que se imparten en las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, después del devastador incendio que arrasó, este verano sus talleres. Pues aun así y gracias a las ayudas prestadas por otros centros y empresas, el curso ha retomado su ritmo. Por cierto que en este mismo espacio exponía la queja de que no teníamos notificación de que las Administraciones, Junta de Andalucía y Ayuntamiento se hubieran personado en el local para conocer la situación y las posibles ayudas; pues al día de hoy ya sabemos que lo hizo tanto el viceconsejero Pablo Quesada, como el propio alcalde de la ciudad Francisco Carmona.

Y es a esta información, precisamente a la que quería hacer referencia. Si no se han dado cuenta, yo se lo repito, que no es que no sea partidaria de las redes sociales, sino que no soy partidaria del uso, lamentable uso que en muchos casos se hace de ellas. Leía, con tristeza, a tenor de la anterior información que hay quien piensa que no debe darse ni un duro a la institución SAFA, «pues son ellos una comunidad con mucho dinero y lo que debiera ser es que esas escuelas de formación fueran públicas y no ayudarle a la privada «. Lamentable afirmación después de años ha que en España existe la Escuela Pública, la Concertada y la Privada. Para quien lo desconozca, corrían los tiempos del gobierno de Felipe González, cuando ante la imposibilidad de dar respuesta a la plazas escolares de todo tipo, teniendo en cuenta la situación económica de una gran mayoría de ciudadanos españoles, hubo que, llámese recurrir o echar mano, a aquellos centros que teniendo plazas escolares, sus usuarios imposible de costear y el Estado imposible de ofertarles plazas gratuitas. Ahí surgió la formula Concertados, debiendo de reunir una serie de requisitos y tras un periodo del que se acogieron algunos centros, de Escuela Hogar, facilitándose al alumnado de distancias, la posibilidad de convivir en el centro en jornada completa de lunes a viernes. La formula desapareció tras lo conciertos, lo que no significa que todo el alumnado se sintiera beneficiado, pero si todos, con dinero público podían acceder a enseñanzas de todo tipo.

Cada centro o institución optaron a lo que pudieron y desde entonces vienen coexistiendo Publica, Concertada y Privada. La Formación Profesional, de la que SAFA siempre fue pionera, especialmente en nuestra ciudad, con alumnado, en su tiempo de toda Andalucía, siguió apostando por ella incluso en época de decadencia; hoy cuando ha vuelto a recuperar, esta formación el auge que debe tener, menos sentido tiene que nunca el que se hagan afirmaciones de esa índole. Además, hoy día los centros de Bachillerato, los Institutos de Secundaria también gozan de especialidades de Formación Profesional, es decir que las diferentes modalidades se encuentran repartidas según en qué centros. Queda pues desmontada, en mi opinión, tan absurda afirmación y más en una ciudad tan falta de mano de obra cualificada como Andújar, que gracias a la Junta de Andalucía ha vuelto a recuperar aquello que se llamó Escuela Taller, para los ya personal madurito.

Y como muestra de la convivencia, el acto que anualmente organiza el Ayuntamiento de homenaje al profesorado jubilado de curso anterior, sindistinción de ningún tipo y donde este año se hizo patente que tanto el alcalde Francisco Carmona, como la concejal de Educación Azucena Cepedello eran docentes, acompañándoles las dos concejal de la oposición Alma Camara (PSOE) y María Peinado (Vox), que de igual manera lo son.