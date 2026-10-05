Reencuentro brillante de Medina Azahara con Andújar

El festival VibrAndújar permitió el pasado sábado por la noche el regreso a Andújar de la banda mítica de rock andaluz cordobesa Medina Azahara, que ... al principio de su carrera recaló varias veces en la ciudad, aunque llevaba años sin venir a una población que mantiene una simbiosis y una confabulación con la capital cordobesa.

Los Jardines de Colón unieron a tres generaciones de amantes de Medina Azahara, que pone fin a 48 años de trayectoria exitosa, que también tuvo sus sobresaltos. Las 2.000 personas que se congregaron en el recinto corearon las canciones míticas del grupo, en un concierto donde hizo un repaso cronológico a sus discos más significativos, empezando por el mítico 'Paseando por la Mezquita', que los lanzó al estrellato. Ni la fuerte tormenta que arreció al final de su concierto, arredró a los asistentes que vivieron una noche inolvidable.

Los integrantes de Medina Azahara hicieron subir al escenario a seis mujeres para que bailasen con ellos los sones del tema 'Danza al Viento', canción con claras reminiscencias árabes. Fue una experiencia fabulosa para ellas, que disfrutaron de lo lindo del instante. Uno de los momentos más emotivos de la noche se vivió con el homenaje tan sentido que se le tributó a Manuel Ángel Mart, el hijo del vocalista Manolo Martínez, fallecido hace ahora cinco años. Sobre la pantalla apareció cantando la balada 'Solo y sin ti', con la que en vida ambos interpretaron juntos con motivo del álbum recopilatorio de los 30 años de Medina Azahara. El público se entregó a la causa, encendió sus móviles durante la canción y prorrumpió en una prolongada ovación, ante un Manolo Martínez que contuvo la emoción.

Sus temas rutilantes

Medina Azahara coreó temas de su disco 'Al-Hakin', que revitalizó a la banda cuando las grandes discográficas se empeñaron en llevar al ostracismo al grupo y los volvió a propulsar de nuevo en el panorama musical. Resultó vibrante como la gente se entregó por completo en uno de sus grandes temas 'Necesito respirar', y acompañó a la banda en su tema 'Córdoba', por el que recibió premios y que se ha convertido en todo un himno de la capital califal.

Entrañable resultó el recuerdo a Triana con los temas 'El lago' y Tu frialdad', que rememoró a Eduardo Rodríguez Rodway, fallecido la semana pasada en Cádiz. Y cuando tocaba la despedida con el tema de Los Módulos, 'Todo tiene su fin' que da nombre a su gira, a noche descargó su pena y pesar con lágrima de lluvia a los que Medina Azahara y su público se resistieron con vileza y pasión a que 'llegara el momento'. Fue un colofón apoteósico a una noche memorable.