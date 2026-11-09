La reconocida diseñadora sevillana Rocío Peralta será la madrina de la XVI edición de Andújar Flamenca. Una de las creadoras más destacadas del sector con ... más de diecisiete años de trayectoria al frente de su firma, Peralta ha conseguido consolidar una firma con identidad propia, caracterizada por la elegancia, la feminidad y la capacidad de reinterpretar la tradición flamenca desde una perspectiva actual.

Con Rocío Peralta como madrina, Andújar Flamenca reconoce la trayectoria de una diseñadora que se ha convertido en embajadora de la moda flamenca, llevando la identidad y la creatividad andaluzas a nuevos escenarios.

La pasarela Andújar Flamenca celebrará su XVI edición en la Plaza de España de Andújar del 11 al 14 de febrero de 2027 consolidándose como una de las grandes citas de la moda flamenca y como una plataforma de promoción para diseñadores, firmas y nuevos talentos. Se trata de una pasarela única por su carácter al aire libre y su acceso gratuito, señas de identidad que la han convertido en un referente dentro del sector.

Rocío Peralta

Natural de Sevilla (1979) e hija del reconocido rejoneador Rafael Peralta, Rocío Peralta creció estrechamente vinculada a las tradiciones y la cultura andaluza. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas Turísticas, desarrolló inicialmente su carrera profesional en la organización de congresos y eventos en la finca familiar Rancho El Rocío, en La Puebla del Río. Sin embargo, su pasión por el diseño y la moda flamenca la llevó en 2009 a emprender su propio proyecto y crear su firma homónima.

Desde entonces, ha construido una sólida trayectoria profesional, convirtiéndose en una de las diseñadoras más reconocidas y demandadas de la moda flamenca. Sus creaciones destacan por la selección de tejidos, la originalidad de sus mantones y adornos y una estética elegante y femenina que combina el respeto por la esencia del traje de flamenca con las nuevas tendencias.

A lo largo de su carrera ha vestido a numerosas personalidades del mundo de la moda, la cultura y la sociedad, entre ellas Rosalía, para una producción fotográfica de las ediciones española e italiana de la revista Vogue, así como Inés Sastre, Sofía Palazuelo, Eugenia Martínez de Irujo y Victoria Federica. Sus diseños han traspasado también las fronteras nacionales, llevando la moda flamenca a escenarios internacionales como Miami y República Dominicana.