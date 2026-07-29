El recital poético de Bécquer de Anduxar acercó el célebre literato a la ciudadanía

El recinto del Jardín del Alfarero acogió el recital poético monográfico dedicado a Gustavo Adolfo Bécquer, con motivo del 190 aniversario de su nacimiento. La ... actividad estuvo organizada por la asociación cultural Anduxar, en colaboración con las áreas municipales de Cultura y Turismo del Ayuntamiento y de antigüedades Jairo, que transportó a los asistentes hasta la época del célebre literato sevillano con la cesión del mobiliario de la época.

El presidente de la asociación Anduxar, Juan José González, fue el encargado de abrir el acto, donde dio unas pinceladas de la vida y trayectoria artística del poeta sevillano, que hizo inmortales sus 'Rimas y Leyendas', para dar paso a la actividad. Pues cada uno de los integrantes del colectivo Anduxar, venidos desde diferentes puntos de la provincia leyeron las principales rimas, ante la atenta mirada de un personaje que simuló a Bécquer encarnado por la figura de Eusebio Loro.

Algunos de los poemas se cantaron. El acto se enmarcó en el programa de las Noches Músico Poéticas en el Jardín del Alfarero, donde cada verano se elige a un literato célebre para glosar sus creaciones y permite acercarlos a la ciudadanía, sacándolos a la calle. En total fueron 12 las personas que participaron en las declamaciones, en una noche mágica donde se fundieron la poesía y patrimonio de la ciudad con la música.