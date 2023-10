Y lo que queda

Pretender que en tres meses se haga lo que no se ha hecho en treinta es pura utopía. Pero también que rectificar es de sabios, no es mala cosa. Va por lo rimero, aquella célebre lista de las más de medio centenar de peticiones a la Junta de Andalucía, que unas se han realizado y otras nuevas se han añadido.

En el segundo de los casos, el que la primera autoridad local visite una institución, como tal, aunque en su día no estuviera de acuerdo con su creación, no es para lanzar duras criticas desde la oposición mayoritaria. Cierto que en su día, el PP no estuvo de acuerdo en la creación de otra residencia para mayores, porque, políticamente consideraran otro destino a las instalaciones de los Paúles. Si hoy, vista la necesidad y el funcionamiento, con buena respuesta ciudadana por las dos partes, propietarios y usuarios, el alcalde, que lo es de todos, considera realizar una visita, es de lógica y ahora sí que sería menos precio a una labor con los mayores, por parte de la institución municipal, hacia otra institución.

Con respecto a lo que queda pendiente, dichosa la residencia que al tener unas instalaciones, sólo que remodelar pudieron ponerlas en funcionamiento en un tiempo bastante aceptable, más se ha tardado en cambiar la estructura de las ventanas del IES Virgen de la Cabeza, «Instituto Viejo», que sí que estaban viejas. No queda ya edificio del entorno, construido por aquellas fechas de los años sesenta del pasado siglo, que tenga semejante estructura; desde la entrada de la creación de la Junta de Andalucía se viene hablando de la necesidad del cambio y ha llegado, por fin el cambio. Otros cambios no eran tan necesarios y el Ayuntamiento bien que se dio prisa en conseguir fondos para su transformación; léase Plaza de España, Plaza Vieja y la de la Constitución que traen a la circulación rodada de cabeza y que la fecha de finalización estuvo siempre sin determinar. Y como ejemplo de prioridad políticas, la propuesta en el último pleno por parte del equipo de gobierno del PP, que quiere rehabilitar la Casa Cuna para convertirlo en Centro de Artesanía y para ello han pedido una subvención al Gobierno Central. Se da la circunstancia de que dicho edificio, en tiempos de gobiernos socialistas locales, se utilizó como Casa de Oficios, aquella se perdió y con ello llegó el abandono de dicho inmueble, que no estaba muy allá que digamos. Hoy, situado en el entorno de una zona donde la Junta de Andalucía ha rehabilitado el antiguo hospital, el actual gobierno local ha retomado la remodelación de la capilla anexa, seria todo un logro poder conseguir rehabilitar dicho inmueble, situado a continuación de la capilla y que completaría la manzana, dándole una gran vistosidad.

Como sería un logro, el que por fin la piscina cubierta contara con empresa adjudicataria que la explotarse; mientras tanto, es el Ayuntamiento quien tiene que ponerla en condiciones inmejorables de su uso y su gestión y que los vecinos de La Parrilla cuenten con una sede social. Y ahí están los diferentes puntos de vista políticos, la oposición cree que ese dinero no debiera haberse retraído del arreglo del Molino de las Aceñas y de la puesta en valor de las galerías subterráneas, para las que el gobierno municipal maneja otras alternativas.

Las cosas no deben hacerse con precipitaciones , sobre todo electoralistas, porque ahí está lo de la Escuela de Idiomas, que por satisfacer una demanda de esas características, se ubico de prisa y corriendo en un centro digamos que no lo más adecuado; hoy pausadamente, se ha encontrado una mejor y acertada ubicación en el centro Feliz Rodríguez, alcanzando mayor implantación. Otro tema a nivel de calle y que también sirvió de tema de política electoral fue el de los badenes; hacerlos parece que había que hacerlos, si se paso de la reglamentación debida, ahora parece, según el nuevo gobierno municipal que tiene que verse hasta qué punto se ajustan o no a la normativa, antes de meterle la piqueta. Y la «piqueta» si que habría que irla metiendo en algunos comentarios que ya han aparecido en las sufridas redes sociales, en torno a los primeros paso, o sea, primera comisión de cara al próximo centenario de la Aparición.