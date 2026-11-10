El PSOE sitúa la pensión media en la ciudad de Andújar en 1.157 euros

La candidata número 1 del PSOE de Jaén al Congreso de los Diputados, Isabel Uceda ofreció ayer una rueda de prensa en la sede de ... la Agrupación Local de Andújar junto a la secretaria general andujareña, Micaela Navarro, para poner en valor el aumento de la pensión media en la provincia de la que se han beneficiado más de 150.000 personas.

Uceda indicó que en Andújar, un total de 8.719 pensionistas han visto incrementado hasta un 40 % esta prestación desde 2018, porque de los 787 euros de media de aquel año, han pasado a los 1.157 de la actualidad. «Una subida que responde a una cuestión de solidaridad y gratitud con todos aquellos y aquellas que durante décadas contribuyeron al desarrollo económico de nuestro territorio y que ahora merecen una vida lo más digna posible», afirmó Uceda, quien recordó que la revalorización de las pensiones está amparada por la ley y la Constitución con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los jubilados frente al encarecimiento del coste de la vida y, «en este sentido, el actual gobierno progresista siempre ha demostrado una especial sensibilidad y compromiso mediante la actualización de las pensiones conforme al IPC, algo a lo que siempre se ha opuesto la derecha», señaló.

La candidata socialista al Congreso advirtió de que el PP y Vox pondrían en riesgo este sistema público, «tal y como ya han manifestado estas formaciones en ciertos discursos que cuestionan su viabilidad, lanzando propuestas de privatización», auguró Uceda.