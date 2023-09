El PSOE dice que la Feria no ha tenido alicientes

El edil del PSOE, Manuel Vázquez, ha indicado hoy el balance de la Feria que ha realizado el grupo mayoritario de la oposición que ha habido mucho ruido y pocas nueces en el desarrollo de la Feria por parte del equipo de gobierno. «Esta Feria ha tenido más sombras que luces», resumió Vázquez esta mañana en su comparecencia en la sede de la agrupación local del PSOE.

En su opinión, el formato de esta feria no ha diferido de las otras últimas y recalcó que la del presente año no ha tenido alicientes, «porque en muchos días ha habido poca gente y las caseteros y feriantes no han contado con los ingresos previstos», subrayó en su diagnóstico sobre el desarrollo de las pasadas Ferias y Fiestas de Septiembre en honor de San Eufrasio.

Vázquez valoro positivamente el apoyo que se ha dispensado al mundo del caballo y los enganches, pero puntualizó, «que nunca ha dejado de tenerlo en años atrás». Dijo que la Caseta Municipal Ecuestre ha sido mastondóntica y recalcó en este sentido que apenas ha tenido uso, salvo dos días y recomendó que la inversión se ha tenido que hacer para otros apartados. Abogó porque esta caseta se ubicara en otro lugar.

El concejal socialista señaló que el escenario de la rotonda ha provocado molestias e inseguridad en el ferial, por la problemática de acceso a otras casetas y de movilidad y por la reducción de ingresos en la Caseta Municipal. Respecto a los fuegos artificiales, Vázquez afirmó que se han gastado 17.000 euros, que este año no se han destinado a una empresa de la zona, de la provincia y de Andalucía. «Se ha tirado por la borda mucho dinero de las arcas municipales», deploró.

Manuel Vázquez apostilló que el actual equipo de gobierno ha disfrutado de más recursos económicos por la gestión de los anteriores gobiernos socialistas. Alabó el trabajo de las empleados municipales y de las fuerzas de seguridad.