El PSOE centra el 25-N en la violencia machista hacia los menores

El Partido Socialista de la ciudad dio a conocer ayer su campaña con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de ... Género, impulsada en colaboración con la Asociación de Mujeres Progresistas IRIS.

A la presentación, que tuvo lugar en la sede de la agrupación local, asistieron la secretaria general de la formación, Micaela Navarro; concejales del grupo municipal y representantes del colectivo feminista. La campaña de este año pretende poner el foco de atención en la violencia machista ejercida sobre menores y jóvenes, bajo el eslogan 'Lo que callamos hoy, también duele mañana'. Según explicó Navarro, la cara más cruel de esta violencia se refleja en 17 menores víctimas de violencia machista, en lo que va de año, y en los 486 niños y niñas que han quedado huérfanos desde 2013 en España.

La edil, Rosa Reche, lamentó la repetición de discursos negacionistas por parte de formaciones políticas de derecha y extrema derecha. Reche explicó que su formación política quiere enfatizar que, frente a aquellos que niegan la existencia de la violencia de género y que criminalizan al feminismo con campañas de mentiras, «Trabajaremos para impulsar medidas y leyes concretas con el objetivo de mejorar la atención a las víctimas, la prevención y la educación, persiguiendo el objetivo común de erradicar esta enorme lacra social», dijo

Conferencia

Entre las actividades enmarcadas en la conmemoración del Día Internacional de la Violencia de Género, el Partido Socialista colabora con la Asociación de Mujeres Progresistas IRIS y la Federación de Asociaciones Vecinales Alcazaba en la organización de la conferencia 'Compromiso y Responsabilidad Social', a cargo de Juan Manuel Alarcón, Jefe de Unidad de Violencia sobre Mujer de la Subdelegación de Gobierno en Jaén, que tendrá lugar hoy jueves en la Casa Municipal de Cultura.