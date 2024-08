ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 26 de agosto 2024, 12:28 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

Al joven gobierno municipal del Ayuntamiento de Andújar, y recalco lo de joven, porque según los que siguen esos datos es el equipo de menor edad media de los que han gobernado hasta ahora la ciudad desde la instauración de la Democracia, la faltaba la prueba de fuego para mostrar, ante sus vecinos que, el apoyo mayoritario que les mostraron hace ahora poco más de un año, valía la pena, se lo merecían.

Lo que no era de esperar, es que esto fuera literal, es decir, que fuera con fuego y en nuestra Sierra. Una sierra que, hasta ahora, se había librado de grandes incendio; hubo uno de alguna mayor extensión pero nada comparable con el del pasado día 18 de agosto, con una dimensión de 800 hectáreas. Para empezar, resulta curioso, hasta tanto se declare oficialmente si fue o no intencionado, que tuviera lugar justo en el entorno con el que se ha comenzado a promocionar nuestro Parque Natural a nivel recreativo, como zona de baño, bandera azul y etcétera. Pero el destino, el viento y hasta para algunos, el manto de la Señora de la Sierra, hizo que girara para otro lugar, sin afectar al que hoy es uno, por lo menos en verano, punto de reclamo.

Tampoco la zona residencial aledaña parece que haya sido afectada y la caza está por ver. Lamentable y dolorosa la pérdida de la flora, como parte de un pulmón verde, de una Naturaleza de la que cuesta reponerse. Aplaudir que no hayan existido grandes daños materiales a excepción de naves agrícolas y sobre todo daños personales. La más que rápida respuesta del Plan Infoca y sus profesionales, con la coordinación de alguien como el delegado del Gobierno, Jesús Estrella que además de responsable, lo sentía como lo que es, propio, hicieron que en suma unión con el personal en funciones del Ayuntamiento, se desalojaran a medio millar de personas, que un hotel local acogió a quienes no contaban con vivienda en Andújar.

Desde el minuto uno, puedo confirmarlo y no me duelen prendas, no hubo ni un solo titubeo. Se fueron tomando las medidas oportunas, por cierto unas medidas que el pasado mes de marzo, con un número similar de efectivos habían puesto en prácticas en un simulacro de incendio forestal en nuestra Sierra, activando el nivel 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales (Plan Infoca) . El objetivo de este tipo de ejercicios era comprobar la eficacia del Plan tal y como se haría en una situación real. De este modo, se probaron los procedimientos de activación y movilización de los operativos, la integración de los distintos planes activados y el correcto funcionamiento del Puesto de Mando Avanzado, con todo el personal y Cuerpos de Seguridad. Durante el ejercicio, también se puso en práctica el sistema de avisos masivos a la población Es-Alert o 112 Inverso; con él se avisa a la ciudadanía a través de los teléfonos móviles de manera masiva y simultánea. Una vez controlado el incendio simulado, se llevaron a cabo reuniones de evaluación y valoración para estar preparados para una mejor atención a la ciudadanía en caso de emergencia real, que desgraciadamente ha sido cinco meses más tarde, más o menos en la zona del simulacro.

Pero luego vinieron las redes sociales, las que ya algunos denominan antisociales y las declaraciones de los portavoces de parte de la oposición, como PSOE e IU-Podemos y a lo expuesto anteriormente, lo llaman dejadez, abandono y despreocupación. Parece como si se hubiera dejado el fuego a sus anchas, se hubieran llenado los caminos de maleza y lo que en estos casos debiera tener menos importancia, quien o quienes estaban en la foto, quien o quienes faltaban. Estaba claro el dardo donde iba, a la cabeza principal, es decir, al alcalde. A modo de no justificación y quien lo quiera ver así, me parecerá muy bien pero no hay que escudarse en las redes sociales o estar allí, como responsable político si es que estábamos al alcance de la mano. El alcalde, como cualquier empleado, funcionario o personal del Ayuntamiento estaba donde hubiese programado sus vacaciones en el mes de agosto, a las que tiene derecho, como todos ellos, no era ni abril ni romería;, ni similar; el Ayuntamiento de Andújar no tiene medio de transporte rápido para trasladar al jefe, a lo mejor lo podía haber comprado el gobierno anterior con el remanente de tesorería; y puedo asegurar que, en todo momento, no sólo estuvo bien representado, sino quienes tenían que estar realmente al mando del operativo, como el Delegado del Gobierno de la Junta y el Consejero de Presidencia , la Consejera de Medio y los concejales, alcaldesa en funciones y concejal de Medio Ambiente estuvieron en tiempo y hora, desde el minuto uno los locales y en plena vorágine , en plena canícula, las cuatro de la tarde los Consejeros. Yo no sé si recordaran los concejales de la oposición en el Ayuntamiento, que hubo una vez un anuncio en TVE que decía, 'Cuando el monte se quema, algo tuyo se quema'. ¿De quien es la Sierra de Andújar?