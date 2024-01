La pérdida de trenes en Andújar se convierte en una seria deficiencia

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ CORRESPONSAL Jueves, 11 de enero 2024, 12:41 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Las pasadas Navidades han evidenciado una de las grandes lagunas que vienen asolando al municipio en los últimos años;la falta de líneas de tren, en una estación, como la de Andújar, que han tenido un gran solera, renombre y actividad.

En los últimos años se han suprimido los viajes directos en tren a Málaga, Granada y Madrid. Hoy los jóvenes suelen utilizar en sus viajes la fórmula del 'Blabacar', que no convencen mucho a los padres y madres, porque no se sienten seguros al no conocer la identidad de quien comparten viaje en el mismo habitáculo.

Por otra parte, la ciudadanía dice no entender que Andújar y su comarca no dispongan de estos enlaces a las capitales, porque argumentan que dispone de una población amplia y suficiente pare realizar estos trayectos. También refuerzan la tesis de que la ciudad ganaría en más movimiento con la llegada de más viajeros, se descongestionaría el tráfico en las carreteras, que como dicen presentan un mal estado a su paso por Jaén, y se acercaría la ciudadanía de entorno a disfrutar y acercar los servicios de estas grandes capitales a la ciudadanía. También lamentan la disminución de las líneas a Jaén y Córdoba y apuntan al respecto que facilitaría su transporte a los lugares de trabajo y de estudio. Arreglo del entorno Esta reivindicación va a aparejada a la petición del acondicionamiento del entorno de la estación de RENFE, y el puente romano, que lo consideran deteriorado y con falta de iluminación. y de su polígono industrial, que lleva ya varios años con muchas carencias. Empresarios de la zona destacan las obras que se han ejecutado en el eje de Colón y la ribera del río, pero han visto que hay falta de alcantarillado y mucha gravilla y barro en el aparcamiento que se acaba de reabrir.