El patrimonio arqueológico e histórico de Andújar se acerca a la ciudadanía

l programa Otoño en el Museo Arqueológico Profesor Sotomayor se aproxima a su fin. Desde el pasado mes de septiembre se ha convertido en un ... espacio de encuentro con la música, el patrimonio, la historia y la cultura a través de una completa programación para los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Este recinto, incrustado en el emblemático e histórico Palacio de los Niños de Don Gome, ha albergado el XIII Ciclo de Música Antigua, que incluyó tres conciertos que acercaron a los participantes a sonidos de otras épocas. Hizo recorrido por la época del Cid, las tres culturas y la andalusí.

También ha acogido las XVII Jornadas de Patrimonio de Andújar y su Comarca, dedicadas a la muralla de Andújar y al Patrimonio Histórico Español, donde han acudido especialistas. Los ponentes han explicado el proceso de restauración de la muralla árabe y se han programado visitas guiadas al Altozano de la Marquesa y al cementerio.

Las murallas árabes representan uno de los elementos más distintivos del patrimonio de la ciudad por su enorme valor histórico que encierran ya que su construcción data del siglo nueve en pleno dominio árabe en la Península Ibérica y que sirvieron como fortificaciones. El arqueólogo Juan Carlos Castillo recordó en las jornadas como desde el año 888 ya se empezaron a construir las primeras fortificaciones, aunque precisó que existen restos arqueológicos anteriores a esta fecha.

Este catedrático señaló como las murallas se convirtieron en un bastión para la defensa de la ciudad por parte de los árabes y la posterior conquista de los cristianos. Tras la restauración de estas murallas árabes, Castillo también propuso la puesta en valor del Altozano Dean Pérez de Vargas, donde en el año 1989 participó en unas excavaciones que dirigió, de ahí que conozca de forma detallada las singularidad de este entorno. Allí se ubican el resto de dos torres, un paño de muralla y restos de un alcázar que tuvo la ciudad. Expertos de la UCO de la Guardia Civil también han abordado los expolios que sufre el patrimonio en España.

Fin de las jornadas

El pasado sábado concluyeron estas jornadas con la lecturas de las comunicaciones que se presentaron a las jornadas del año pasado .Los expertos que presentaron sus trabajos, glosaron las órdenes religiosas en el caso urbano de Andújar, la figura de José Cruz Utrera, las reliquias de San Eufrasio y Santa Potenciana, la devoción al Santísimo Sacramento, los efectos en el patrimonio del terremoto de 1170, el patrimonio musical de Andújar, los fondos del archivo municipal y el resplandor de la Virgen de la Cabeza. El próximo sábado día 14 de noviembre se va a desarrollar un taller de cosmética natural en el mundo antiguo para todos los públicos, y que pondrá el colofón al Mes en el Museo, que han reunido a buen número de visitantes.

Dinamización

El monitor de Museo Profesor Sotomayor, Maudilio Moreno, ha indicado a IDEAL que esta serie de actividades divulgan y dinamizan a esta pinacoteca que adentra al visitante a la arqueología y la historia del municipio, ya que exhibe destacables piezas de todas las culturas (ibera, romana, visigoda…) que han conformado el legado histórico de Andújar. Moreno constata como las inscripciones, los fósiles y las monedas llaman mucho la atención a todos los visitantes, «depende también de los públicos», acota.

Presentado un libro sobre la cerámica de Andújar

El pasado viernes, se presentó en las dependencias de este museo, el libro 'Notas para la Historia de la Cerámica de Andújar', obra de Domingo Ramos. Este médico de Utrera, es un gran coleccionista de la cerámica andaluza, que tradicionalmente ha tenido tres centros de producción, Sevilla, Granada y Andújar. Ramos indicó a IDEAL que de la andujareña apenas existía información y, por tanto, se afanó en su estudio. De ahí nació su libro y advirtió que la cerámica de Andújar era muy especial. «Es muy espontánea, dinámica y llega a lo más hondo, y sobre todo la del siglo XIX », ahondó este estudioso, quien pondera en su calidad.

Ramos detalla la evolución de la cerámica desde el siglo XVIII, que hasta la fecha era desconocida. Los protocolos notariales del archivo de Jaén le ha permitido conocer quien introdujo la cerámica en la ciudad y los más importantes artistas de esta disciplina, que ahora se reserva para la decoración. También indica que la cerámica de Andújar era muy colorista y no solo se reducía a azul sobre blanco como se prodiga hoy.