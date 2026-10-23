Las Ordenanzas de 2027 tienen el apoyo de la Corporación andujareña

El pleno del Ayuntamiento de Andújar aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos la propuesta del equipo de Gobierno municipal para mantener congelados los ... principales impuestos, tasas y precios públicos durante 2027, con las excepciones correspondientes a los servicios concesionados sujetos a actualización conforme al IPC.

El alcalde, Francisco Carmona, valoró este respaldo unánime como «un espaldarazo al trabajo realizado por el equipo de Gobierno y un apoyo a las políticas de atención y ayuda a la ciudadanía que pusimos en marcha en 2023».

El primer edil destacó que contemplan la congelación de los impuestos municipales, las tasas y los precios públicos, con excepción de aquellos servicios concesionados cuya actualización se rige por el IPC, conforme a la normativa aplicable.

La medida se adopta en un contexto de incremento del coste de la vida. Carmona ponderó que el Ayuntamiento mantiene esta política de contención fiscal para aliviar, «en la medida de sus posibilidades, el esfuerzo económico de las familias», al tiempo que conserva las bonificaciones existentes e incorpora nuevas medidas de apoyo a la actividad comercial.

Carmona señaló que el Ayuntamiento de Andújar mantiene congelados desde 2023 los principales impuestos municipales como son el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía.

«Asimismo, las tasas y los precios públicos municipales permanecerán congelados durante 2027, con la excepción de los servicios concesionados, cuyas tarifas se actualizarán conforme al IPC de septiembre, según la normativa vigente», remarcó el regidor, quien precisó que el recibo del agua, la basura y los residuos también mantendrá sus importes, «después de que estos conceptos ya permanecieron congelados durante 2026», indicó

Bonificaciones sociales

El presidente de la Corporación andujareña señaló que las ordenanzas aprobadas mantienen las bonificaciones dirigidas a colectivos con mayores dificultades económicas. Entre ellas, enumeró la reducción del 90% en los recibos del agua, la basura y los residuos para jubilados y pensionistas cuyos ingresos se sitúen por debajo del salario mínimo interprofesional, así como para personas y familias sin ingresos, familias numerosas -con bonificaciones de hasta el 75%- y personas que sufren violencia de género, de acuerdo con los requisitos establecidos. «En el caso del IBI, se mantienen las bonificaciones para familias numerosas, que pueden alcanzar el 75% o el 90%, en función del número de hijos, para inmuebles con un valor catastral inferior a 100.000 euros y conforme a las condiciones previstas en la ordenanza», matizó Carmona.

Las ordenanzas para 2027 incorporan también medidas para favorecer la actividad económica y reducir los costes de comerciantes, autónomos y establecimientos hosteleros. El primer edil apuntó que se establece una bonificación del 50% en la tasa del mercado de abastos para los comerciantes hasta que finalicen las obras de reforma previstas para transformar este espacio en un centro comercial. En el mercadillo ambulante de los martes se incorpora una bonificación del 30% para favorecer la actividad de los vendedores y aproximar sus costes a los de otros mercadillos de la provincia.

En lo que respecta a las licencias de apertura, se establece una bonificación del 95% para fomentar la puesta en marcha de negocios y la actividad de autónomos, con las excepciones previstas para determinados establecimientos, como grandes superficies y entidades bancarias. En las terrazas de hostelería, continúa la bonificación del 50% para apoyar a los establecimientos de restauración y para Anducab y la Feria Multisectorial se mantiene la bonificación del 95% para favorecer la participación.

VERSIÓN DE LA OPOSICIÓN

Aunque hubo unanimidad para este año, los representantes de los cuatro grupos políticos representados en la oposición, PSOE, Vox, Andalucía por Sí-Andalucistas y IU-Podemos con Andújar le recordaron al equipo de gobierno del Partido Popular, que en sus tres años y medio de mandato se ha producido un incremento impositivo y recalcaron la «subida indiscriminada» del agua, la basura y el alcantarillado en los anteriores ejercicios.