El nuevo parque de Minguillos supone la creación de una zona verde a la entrada de Andújar

Carmona con ediles de su gobierno en la inauguración de esta mañana con una actividad para los más pequeños.

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ Andújar 02/07/2026 Actualizado a las 14:05h.

La creación del parque de Minguillos, a la entrada de la ciudad por la autovía, ha supuesto la recuperación de un espacio al río Guadalquivir, ... al propio arroyo de Minguillos y a la carretera. Así lo ha manifestado este jueves el alcalde, Francisco Carmona, en su inauguración. Este espacio periurbano se sitúa a las afueras de la ciudad, justo en la zona de la avenida de Bruselas, «dignificamos la entrada de Andújar que daba una mala imagen», refrenda el primer edil, quien apuntó que se integra al monumento de la entrada a la ciudad realizado por Manuel López.

Este nuevo parque se engloba dentro de los proyectos verdes pergueñados por la concejalía de Medio Ambiente, que ha recibido varios fondos. Este parque se unirá a la canalización del arroyo Minguillos hasta la carretera de la Virgen, con la intención de recuperarlo para la ciudad. «Estamos renaturalizando el municipio con la recuperación de espacios verdes sostenibles con la idea frenar cada vez más el calor tan atosigante que venimos soportando», indica Carmona. Las próximas zonas donde se van a acometer actuaciones de este tipo serán el parque de San Eufrasio, el entorno del arroyo Mestanza y la ribera del río Guadalquivir.