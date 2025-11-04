Nuevo intento

Que el comercio local es uno de los objetivos prioritarios del actual gobierno municipal del PP está a la vista. Ya, hace un par de ... semanas, en este mismo espacio, yo apuntaba la necesidad de revitalizar este sector económico, pilar fundamental para el desarrollo de la ciudad de Andújar, dado que carecemos de grandes industria. A propósito, enhorabuena a Envases Soplados, que en los últimos días está ampliando el número de trabajadores de su plantilla.

Quizás o sin quizás, en esta ciudad hacen falta y muchos «envases soplados «o similares, que al emplear estas al personal, a este le permitiera consumir en el comercio local. Claro que otro factor negativo para este, que no podemos obviar, guste o no, es la venta on line; pero para gustos, colores. Mientras si y mientras no, el gobierno local ha decidido ponerse las pilas y ha presentado un Plan Estratégico de Comercio Local para «Fortalecer y Modernizar el Tejido Comercial del Municipio».

El proyecto busca dinamizar el consumo, atraer inversión y adaptar el comercio de Andújar a los nuevos hábitos de compra y consumo, en el marco de las ayudas de la Junta de Andalucía, con el objetivo de fortalecer el tejido comercial, dinamizar el consumo y atraer nuevas inversiones, adaptando los negocios de la ciudad a los nuevos hábitos de consumo. Este plan se enmarca en la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo —a través de la Dirección General de Comercio— destinadas a la mejora, modernización y promoción del comercio y la artesanía en Andalucía. Para el alcalde y su gobierno es una «hoja de ruta que nos permitirá conocer las necesidades reales de nuestros comerciantes y orientar las políticas municipales hacia la innovación, la modernización y la sostenibilidad del sector».

El comercio local no solo es motor económico, sino también un elemento clave de cohesión social y de identidad urbana y se debe acompañar en su adaptación a los nuevos tiempos. Este Plan Estratégico servirá para sentar las bases de una gestión comercial más moderna y cercana, El Consistorio ha encargado a una consultora el diseño de una acción con los comerciantes de todos los sectores que captarán a potenciales clientes Este plan va a establecer una radiografía de la situación comercial de la ciudad para su impulso y mejora y la intención principal es facilitar las herramientas más innovadoras a los comerciantes para que lleguen con garantías al consumidor. Y también como captar a nuevos clientes. Como es obvio, este proyecto se va a llevar a cabo con una subvención que ha conseguido de la Junta de Andalucía. No podemos olvidar que Andújar posee uno de los Centros Comerciales Abierto más importantes de Andalucía, que abarca unos 600 metros. El Plan servirá para sentar las bases de una gestión comercial más moderna y cercana, capaz de responder a los retos que plantean los cambios en los hábitos de compra y las nuevas formas de consumo.

Pero como no sólo de pan vive el hombre, en este caso y a Dios gracias, no sólo de la Junta de Andalucía del PP vive Andújar, sino que de vez en cuando, también del gobierno central del PSOE, aunque tristemente de muy cuando en vez, después de que también el emblemático Palacio de Justicia de experimente mejoras a su cargo con la mejora de la puerta del Tribunal de Instancia de un edificio histórico donde se han adecuado nuevas salas diseñada para facilitar la declaración de víctimas de delitos sexuales, menores de edad o personas con discapacidades .La ministra Sara Aagesen cuyo ministerio ha aprobado dos proyectos ecológicos por valor de siete millones de euros realizó una visita institucional al Ayuntamiento, lo que ha producido satisfacción, dado que en otros tiempos, estos cargos giraban visita directamente a la sede del PSOE y pasaba, literalmente, por la puerta del Ayuntamiento, ignorando la institución municipal. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, conoció de primera mano los dos importantes proyectos de ciudad financiados con fondos europeos a través de su ministerio y destacó el trabajo realizado por los técnicos municipales. Se trata del Proyecto del Parque Fluvial Orgánico: 'Besando y abrazando el Guadalquivir» y para infraestructuras verdes

Y esta semana pasada también alimentamos el espíritu. El carismático sacerdote Ángel Dandy con una gran presencia de público, poco habitual en estos casos, presentó el libro 'Renacer a la felicidad' un 'Best Seller', que invita a mirar hacia dentro y a descubrir el poder de la autoestima. El libro que se fue gestando desde sus inicios como sacerdote en la Sierra de Segura, ha culminado en la ciudad de Andújar, donde al día de hoy regenta las parroquias de San Eufrasio y Cristo Rey, además de capellán del «Alto Guadalquivir»