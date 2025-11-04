Nuevo intento

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

NOCHE EN BLANCO DE ANDÚJAR PARA REVITALIZAR EL COMERCIO. CÁMARA DE COMERCIO DE ANDÚJAR

OPINIÓN ·

Que el comercio local es uno de los objetivos prioritarios del actual gobierno municipal del PP está a la vista

ISABEL RECA

ALTOZANO

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:31

Comenta

Que el comercio local es uno de los objetivos prioritarios del actual gobierno municipal del PP está a la vista. Ya, hace un par de ... semanas, en este mismo espacio, yo apuntaba la necesidad de revitalizar este sector económico, pilar fundamental para el desarrollo de la ciudad de Andújar, dado que carecemos de grandes industria. A propósito, enhorabuena a Envases Soplados, que en los últimos días está ampliando el número de trabajadores de su plantilla.

