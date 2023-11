Nuevo y antiguo presidente

El Pleno de la Cámara de Comercio de Andújar ha quedado constituido el jueves de la pasada semana, como el resto de las entidades camerales de España, tras un proceso electoral llevado a cabo. A la constitución del Pleno de Andújar, como al de Linares, acudió la delegada territorial de la Junta de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Jaén, Ana Belén Mata.

El porqué de la trascendencia de la constitución de dicho pleno en nuestra ciudad, no se debe nada más y nada menos de la reelección del ya antiguo en el cargo de Presidente de la institución, Eduardo Criado, de quien se puede decir que lleva toda la vida dedicada a ella. A sus 90 años, la lucidez del nuevo y a la vez antiguo presidente, le lleva a tener claros los objetivos que quiere para la ciudad, la unidad y el progreso del comercio local, insistiendo una vez más en su ámbito comarcal. Para ello, hemos podido comprobar cómo, así lo afirmó Criado, el pleno conjuga experiencia con juventud, concitando, precisamente estos el interés, así como la incorporación de dos mujeres en su Comité Ejecutivo, una con notable experiencia, Mª Isabel Bonachela y otra representante de la juventud, Mª Jesús Lozano, aunque experiencia no le falta. Criado lo afirmo y se puede corroborar que, los componentes tanto de su Comité Ejecutivo, como del plenario, son empresarios que apuestan por la ciudad y que trabajan en su beneficio, con dedicación total y absoluta en sus empresas.

A excepción de Luis Piña, que no deja de estar vinculado a esta ciudad, pese a lo que pesa, no lo conforman grandes empresarios, sino comerciantes y pequeños industriales, eso sí, con proyección y con unas enormes ganas de ver avanzar la ciudad, ahora que se ha anunciado, como proyecto más cercano de conseguir, por parte del Ayuntamiento y con la colaboración de la Junta de Andalucía, el Centro Logístico. Siempre dijimos que todo lo que sean aunar esfuerzos, supone mejoría y avance para la ciudad.

Lo de contar con el apoyo de la Junta de Andalucía, quedó patente, no sólo con la presencia, sino con la implicación de la Delegada Territorial Ana Belén Mata, quien no escatimó en elogios, no sólo hacia el presidente por su trayectoria y capacidad de trabajo, sino la Cámara como engranaje fundamental para el comercio local. Y ante el reconocimiento del presidente de haber pasado una época mala, tanto éste como la delegada reconocieron que con la llegada de Juanma Moreno a la Junta, las entidades camerales habían recibido todo un impulso. A la vista pues de la 'foto' de los miembros que han pasado a componer el nuevo pleno de la Cámara de Andújar, con vicepresidentes de solvencia como Javier Camello y Luis Piña, cabe decir que la entidad continua fuerte en la ciudad y mas que asentada, sin vislumbres de desaparecer, como algunos vaticinaran.

Y asentada como esta entidad, se encuentra el Cuerpo de la Policía Nacional, con más de cuarenta años en Andújar, en unas instalaciones, que desde el principio el Gobierno Nacional siempre consideró provisionales, pues nunca disfrutaron de los requisitos necesarios y en las que han sufrido toda clase de deficiencias. Las veces que se ha anunciado la construcción del nuevo edificio, en un solar que siempre tuvo a disposición son incontables. Pero ahora parece ser que sí, según anunció el portavoz socialista en el pasado pleno de la Corporación, Pedro Luis Rodríguez, con fecha 31 de octubre pasado, se adjudicaron las obras.

Antes, mucho antes, el Cuerpo recibirá de manos del actual alcalde Paco Carmona, la Medalla de Honor de la ciudad de Andújar, que propuso, en ese mismo pleno el actual gobierno municipal y en cuyo punto, la intervención del portavoz socialista dio a conocer la buena nueva; «han logrado crear un clima de seguridad entre la ciudadanía por su excelente profesionalidad y entrega total al servicio», dijo la portavoz popular del gobierno municipal Almudena García.