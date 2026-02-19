La nueva planta materno-infantil del Hospital Comarcal, abrirá el día 16 de marzo

El Hospital Alto Guadalquivir ha acaparado este jueves el debate en el Parlamento de Andalucía. Por un lado, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ... Antonio Sanz, informó en comisión parlamentaria que la nueva planta de hospitalización materno infantil del hospita abrirá el próximo día 16 de marzo. Durante su intervención en el Parlamento de Andalucía, Antonio Sanz explicó que se está trabajando en ultimar la puesta en marcha del equipamiento para la correcta apertura de esta nueva planta, a la que se incorporarán 25 nuevos profesionales.

Durante su intervención, el consejero de Sanidad ha explicado también que el Hospital ha mejorado la dotación de personal y sus condiciones laborales. Así, en 2024 el hospital disponía de 666 efectivos, de los cuales 102 son facultativos. En 2025 son 708, es decir 42 efectivos más, en un solo año. Además, el hospital de Andújar se ha beneficiado del acuerdo de gobierno del pasado octubre que disponía de 3.893 nuevas plazas. De ellas, 21 nuevas plazas se han destinado a este hospital en diversas categorías, de las cuales 10 ya han sido cubiertas. Estas nuevas plazas se van a destinar al refuerzo de cribados, a los nuevos equipamientos y al Plan de cuidados paliativos.

Además, tal y como subrayado el consejero, en este tiempo el Hospital de Andújar ha extendido su actividad asistencial. De hecho, en 2025 se han realizado 2.508 intervenciones quirúrgicas más que las realizadas en 2018. Además, se han realizado 85.000 pruebas diagnósticas, 1.660 más que en 2018.

En lo que se refiere a la inversión, el consejero ha recordado los 1,5 millones destinados al nuevo equipo de resonancia magnética del hospital, cuyas obras terminaban la semana pasada o los 9,2 millones para infraestructuras y equipamiento desde 2019. Por último, se ha reformado el área de Reanimación, se ha habilitado una pasarela exterior para el traslado de pacientes críticos y se han reordenado los espacios de Urgencias, incorporando circuitos diferenciados para adultos y población pediátrica.

Críticas del PSOE

Por su parte, la parlamentaria socialista, Ángeles Férriz, exigió a la Junta de Andalucía que, «deje de reírse y de jugar con la vida de la gente» como consecuencia del desmantelamiento del centro hospitalario y acusó al consejero de Salud de, «faltar al respeto a alcaldes y alcaldesas de la comarca, a los profesionales del hospital y a los vecinos que llevan años denunciando que está al borde del colapso». Férriz indicó en la comisión de Sanidad que han aumentado las listas de espera y se han perdido especialistas. «Machacan a los profesionales con unas condiciones laborales indignas», aseveró.

Férriz ha recordado al consejero en su intervención, que «faltan radiólogos, urólogos, neumólogos, intensivistas, internistas, oftalmólogos, cardiólogos… el área maternal está cerrada desde 2024. Hay más de 10.000 vecinos en lista de espera. «Y cada vez hay más gente que tiene que irse desesperada a la consulta privada a pagar lo que haga falta», apuntó. Recordó que el verano pasado «reventaron» a los profesionales de Urgencias con jornadas de 80 horas semanales, hasta el punto de que la mitad tuvo que darse de baja.

Por el contrario, la portavoz socialista ha recordado que hay muchos cargos directivos, mandos intermedios y supervisores. La directora del Hospital es la portavoz del PP de Porcuna y «ha colado a todos los que iban en el PP de Porcuna», entre los que citó el director médico, la supervisora de guardia, la asesora jurídica, un celador, o incluso su marido y su cuñada, que también están contratados allí. «A mí esto me parece una vergüenza. Destrozan el hospital y son conocidos por presionar a los profesionales y meterles miedo». Añadió que hay pacientes «que llevan 14 meses esperando que les extirpen un carcinoma, detectado en teleconsulta, que todavía no lo han visto en persona, que ni siquiera tiene cita aún con el dermatólogo y que le han dicho que se vaya a Jaén o a Córdoba».