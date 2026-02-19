Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ENTRADA PRINCIPAL DEL HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR. GONZÁLEZ
Antonio Sanz explicó que se está trabajando para ultimar la apertura de esta nueva planta, a la que se incorporarán 25 nuevos profesionales mientra que el PSOE denuncia un colapso

La nueva planta materno-infantil del Hospital Comarcal, abrirá el día 16 de marzo

SALUD ·

El Hospital Alto Guadalquivir ha acaparado este jueves el debate en el Parlamento de Andalucía.

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 19 de febrero 2026, 19:19

Comenta

El Hospital Alto Guadalquivir ha acaparado este jueves el debate en el Parlamento de Andalucía. Por un lado, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ... Antonio Sanz, informó en comisión parlamentaria que la nueva planta de hospitalización materno infantil del hospita abrirá el próximo día 16 de marzo. Durante su intervención en el Parlamento de Andalucía, Antonio Sanz explicó que se está trabajando en ultimar la puesta en marcha del equipamiento para la correcta apertura de esta nueva planta, a la que se incorporarán 25 nuevos profesionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La exquisita comida de Zinedine Zidane y su hijo en un restaurante de moda de Granada
  2. 2

    La UDEF recaba indicios de posibles amaños en la Policía Local en 13 pueblos de Granada y en Córdoba
  3. 3 Disparan y dan una paliza a un hombre de 31 años en Pinos Puente
  4. 4 Un ajuste de cuentas acaba con un herido muy grave en el hospital con cuatro disparos
  5. 5

    Acepta tres años de cárcel por tener sexo con su novia menor de edad en un pueblo de Granada
  6. 6 Vienen a Granada de visita, se pelean a las puertas de una discoteca y agreden a dos policías de paisano
  7. 7

    Vox suspende de militancia a Ortega Smith
  8. 8

    Detienen al expríncipe Andrés tras el escándalo por sus vínculos con el pederasta Epstein
  9. 9 ¡La granadina Ana Alonso logra una medalla de bronce en su épico debut olímpico!
  10. 10

    El exDAO contradice a Marlaska: «Yo renuncié antes. Nada más conocer la querella»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La nueva planta materno-infantil del Hospital Comarcal, abrirá el día 16 de marzo

La nueva planta materno-infantil del Hospital Comarcal, abrirá el día 16 de marzo