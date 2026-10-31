Una muestra expone el gran arraigo del toro bravo en Andújar

La exposición fotográfica 'El Toro en Andújar', que se puede contemplar hasta el día 11 de noviembre en los bajos de la Casa Municipal de ... Cultura, encierra una fuerte impronta reivindicativa y va a poner en valor la importancia y relevancia histórica de la ganaderías de toros bravos en la zona.

El autor, el conocido crítico andujareño, Luis Miguel Parrado, explica que consta de 24 fotografías de las últimas nueve ganaderías que han estado asentadas en la sierra de Andújar y su comarca. Los murlacos que se podrán ver en estas instantáneas corresponden a las ganaderías de Samuel Flores y Manuela Agustina López-Flores (finca de Los Alarcones), Germán Gervás y Ana Carolina Díez Mahou (Los Escoriales), Herederos de Flores Albarrán (Medianería), Sorando-Hermanos Sorando (Las Navas de Pedro Bagar), Herederos de Jacinto Ortega-Dionisio Ortega (Los Monasterios), Román Sorando (Navalentisco), Hijos de Juan Valenzuela (La Centenera), Javier Arauz de Robles (Los Cerrillos) y Los Rodeos (El Santo).

Luis Miguel Parrado señala que estas ganaderías bravas pusieron en el mapa a Andújar entre los años 1950 y 1960, «porque gente de Bilbao, Valencia, Madrid, Sevilla, Pamplona o Málaga veían anunciados en los carteles el nombre de estas ganaderías junto a Andújar», de ahí que Luis Miguel Parrado pida un reconocimiento para estos ganaderos y una calle en la ciudad, porque critica que sean los grandes olvidados en el municipio andujareño. Desde finales de la década de 1990 lo reclama.

Medio Ambiente

Parrado asegura que estas fincas ganaderas de toros bravos han sido garantes de la conservación medioambiental y de la biodiversidad de la que goza hoy el parque natural Sierra de Andújar y toda su periferia, «en esas dehesas se han refugiado águilas reales y linces y habrá que preguntarse porqué el lince se extinguió en toda España menos en la zona de la sierra de Andújar, donde estaba el toro bravo», deduce. Sobre este aspecto incide en que los furtivos que acababan con el lince no se atrevían a entrar donde había toros. «En estas fincas existían los linces y algunas fincas se utilizaron para la reintroducción del lince ibérico como la expansión de los conejos». Luis Miguel Parrado asevera que estas ganaderías han dotado de más celebridad a Andújar que las propias monterías. «Estas últimas van dirigidas a una élite, mientras que el toro bravo y estas célebres ganaderías llegan más a la gente», esgrime este experto taurino.

Aquellos años de extensión

Luis Miguel Parrado atestigua que desde el año 1920 y hasta nuestros días han existido 19 ganaderías de toros bravos en la zona, según los datos de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Apenas quedan ahora a cuentagontas, porque algunas desaparecieron, otras se trasladaron y otras se vendieron. «Esta exposición va recordar y reivindicar lo que fue la ruta del toro en Andújar porque estaban presentes en las mejores ferias taurinas de España y algunas se hallaban muy cerca de Andújar en coche», recuerda.

Esta exposición se enmarca dentro del 85 aniversario de la peña taurina de Andújar 'Benjamín Sorando'. fundada en el año 1941, que tuvo su sede junto a la histórica Sociedad La Peña. En aquellos años, el artista Luis Aldehuela decoró su sede con caricaturas de personajes, médicos y socios locales de la época.

Los integrantes de la peña taurina fueron los impulsores de la fundación de la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza, cuyos primeros estatutos se aprobaron el 5 de abril de 1946 (con la bendición de la imagen al día siguiente). A lo largo de su historia, la entidad ha sido un punto de encuentro para aficionados taurinos y ha mantenido estrecha relación con figuras y ganaderías de la zona, como la de la saga de los Sorando.