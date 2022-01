La modelo, actriz y empresaria, Laura Sánchez, premio Andújar Flamenca Glamour 2022

Andújar Flamenca continúa con la organización de la que será la su décima pasarela. La modelo, actriz y empresaria, Laura Sánchez, será galardonada con el premio Andújar Flamenca Glamour. Se trata de la directora de Go Eventos y Comunicación, organizadora de la pasarela de moda flamenca We Love Flamenco que ha tenido lugar recientemente del 15 al 21 de enero de 2022 en Sevilla.

Reconocida modelo, nacida en Alemania aunque con pocos meses afincada en Huelva, su trayectoria profesional ha estado ligada a la moda copando numerosas portadas de revistas como Elle, Vogue o Marie Claire. En 1998 recibió el premio «The Look of the Year» de la agencia Élite. Desde entonces no ha parado de trabajar tanto en España como en otros países europeos y de fuera de Europa como en la Fashion Week de París y la Fashion Week de Milán. En España fue elegida como la mejor maniquí en la «XXXIII edición de la pasarela Cibeles» en 2001 y 2002. Ha trabajado como imagen de numerosas marcas entre las que destaca Victorio@Lucchino. Además dirige la empresa Bloomers and bikini.

Ha actuado en películas y numerosas series de televisión como «Los hombres de Paco» o «El Chiringuito de Pepe», entre otras, además de participar entre los fogones más famosos de la televisión como 'MasterChef Celebrity 5'.

Recientemente en colaboración con la Junta de Andalucía, impulsa desde su empresa Go Eventos junto a Javier Villa el proyecto «Andalucía, Destino de Moda», una iniciativa que busca aglutinar acciones que promuevan la moda flamenca como reclamo y como marca Andalucía. En la presentación de dicho proyecto integrantes de Andújar Flamenca comunicaron la propuesta a la modelo que no dudó un momento en aceptar la distinción que la Pasarela de Moda de Andalucía Oriental, Andújar Flamenca, otorga a distinguidas personalidades relacionadas con la moda flamenca.

Los galardonados anteriormente con el premio Andújar Flamenca Glamour han sido los diseñadores Agatha Ruiz de la Prada (2020) y Victorio & Lucchino (2019); la modelo, empresaria e impulsora de SIMOF Raquel Revuelta (2018); el modisto de alta costura, Tony Benítez (2017); la bailaora María Rosa (2016) y la cantante María José Santiago (2015).

Andújar Flamenca es una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar con la implicación del Ayuntamiento de Andújar, Diputación Provincial de Jaén, Caja Rural y Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.