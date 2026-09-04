Micaela Navarro se perfila como la candidata del PSOE a las Elecciones Municipales en Andújar

La secretaria general del PSOE de Andújar, Micaela Navarro, ha presentado su precandidatura ante la Ejecutiva Provincial, durante el proceso abierto de primarias, para liderar ... el proyecto de la agrupación local de cara a las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.

Navarro ha explicado que da este paso al frente gracias a la generosidad de numerosos compañeros y compañeras de la agrupación que, «una vez más, han demostrado comprender que el interés general siempre está por encima de cualquier individualismo», ha dicho.

Navarro comenzó su andadura como concejala del mismo Ayuntamiento de Andújar entre 1991 y 1996, posteriormente ejerció como senadora de las Cortes y diputada del Congreso de los Diputados por la provincia de Jaén, además de consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Durante esta etapa, la andujareña desempeñó un papel fundamental en el impulso de leyes como la de Violencia de Género o Dependencia.

Además de haber ostentando el cargo de vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Micaela ha desempeñado otros cargos orgánicos como presidenta del PSOE entre 2014 y 2016, presidenta del PSOE andaluz y jiennense y secretaria general de la agrupación local de Andújar, en la actualidad.