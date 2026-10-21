El Mercado Medieval se adentrará en los hechos significativos de la historia de Andújar

El Ayuntamiento de Andújar ha presentado el cartel y la programación del Mercado Medieval, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de noviembre ... en los jardines del Paseo de Colón bajo el título «Andújar 1466, la muy noble y muy leal». La propuesta recupera sus fechas tradicionales y apuesta por una ambientación histórica centrada en uno de los episodios más significativos del pasado de la ciudad.

El título hace referencia al 23 de noviembre de 1466, fecha en la que Andújar recibió el reconocimiento de «muy noble y muy leal» por su fidelidad al rey Enrique IV de Castilla, en un contexto marcado por los enfrentamientos políticos y militares de la Guerra Castellana. Este episodio será el eje de una recreación que combinará personajes históricos y ficticios, cuyas vidas se verán divididas por el conflicto, para acercar al público al contexto y las circunstancias de aquella época.

El concejal de Promoción, Turismo y Comercio, Juan Carlos Martínez, ha destacado que esta edición incorpora una ambientación teatralizada continua durante las tres jornadas, con especial protagonismo del entorno de la muralla y la Torre de la Fuente Sorda. El objetivo es ofrecer una experiencia cultural que permita acercarse a la historia de Andújar a través de la representación, la artesanía y las actividades participativas.

Las representaciones permitirán conocer el contexto político y militar de la época, así como episodios vinculados a la historia local. Esta recreación dará continuidad al trabajo desarrollado en anteriores ediciones, que incorporaron propuestas teatrales como la Leyenda de Egilona, en 2024, y la Leyenda del Judío Leví, en 2025.

El campamento medieval será otro de los espacios destacados del recinto, con exposición de espadas y armaduras, recreación de la vida militar y actividades participativas como talleres de esgrima y tiro con arco, además de juegos y otras propuestas vinculadas a la vida cotidiana de la época.

El Mercado Medieval reunirá más de 80 puestos de artesanía, comercio y gastronomía, junto a espacios de hostelería, tetería y atracciones infantiles. La programación incluirá música medieval en directo, teatro de calle, danza, títeres, acrobacias, pasacalles, talleres, juegos tradicionales y espectáculos de fuego.

La cita contará con una ambientación extendida por todo el recinto y una oferta dirigida a públicos de todas las edades. Todas las actividades serán gratuitas y de acceso libre.

El viernes 6 de noviembre por la mañana se desarrollarán actividades dirigidas a los centros educativos, entre ellas una exhibición de cetrería para escolares de Primaria. Por la tarde, a las 18:00 horas, tendrá lugar el desfile inaugural desde el Ayuntamiento hasta el Parque de Colón, que marcará el inicio de las tres jornadas de programación.

El Mercado Medieval forma parte del calendario cultural de otoño de la provincia de Jaén y se integra en el programa de animación de la Ruta de los Castillos y las Batallas, impulsado y subvencionado por la Diputación Provincial de Jaén.