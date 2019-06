El médico de Andújar que pedía no jubilarse podrá trabajar hasta los 70 El doctor Antonio Lerma. / IDEAL Antonio Lerma está «muy contento» porque la Junta haya escuchado su petición, ya que de lo contrario hubiera tenido que dejar su oficio al cumplir 67 LAURA VELASCO Viernes, 14 junio 2019, 12:46

El doctor Antonio Lerma, que trabaja en el Centro de Salud Virgen de la Cabeza de Andújar, está de enhorabuena: podrá trabajar tres años más, hasta los 70. Hizo un llamamiento cuando estaba a punto de cumplir 67, edad a la que se vería forzosamente jubilado, para suplicar que no fuese así. «Si hubiera gente suficiente para trabajar soy el primero que me voy y doy paso a los jóvenes, pero no es así. En este centro están solicitando a dos médicos de Perú para traerse y llamando a otro que está de baja para que se reincorpore. Yo estoy genial, los médicos podemos dejar de hacer guardias a los 55 años, y yo sigo haciendo a mis 66, me considero útil para el país, me encuentro bien. Disfruto trabajando, para mi no es un castigo, es un premio», recalcaba.

Así, Antonio Lerma le ha confirmado a este periódico que la Junta de Andalucía le dio el visto bueno para que continuase con su labor. «La Consejería de Salud acordó con los sindicatos que los médicos que voluntariamente lo pidiesen se jubilaran a los 70. Fue publicado en el BOJA el 25 de mayo, entró en vigor el 26 y yo cumplía años el 27. Una semana antes ya me confirmaron que no tenía de qué preocuparme», confiesa emocionado.

Afirma sentirse «muy contento» después de haber estado «luchando por ello». Su entorno familiar está agradado de verle feliz, y en el centro de salud compañeros y pacientes le dan la enhorabuena. «Cuando me ven por la calle me preguntan si sigo trabajando, mis pacientes me quieren mucho y yo a ellos», añade.

Según reclamaba Lerma, cumple los estándares exigidos por la Junta y no tiene «demora», ya que atiende «a todos los pacientes, con y sin número». «Me quieren jubilar forzosamente y no quiero. La excusa que ponen es que hay médicos suficientes, pero no es así. Los pacientes me dicen que no quieren que me vaya, pero qué puedo hacer yo», lamentaba. De hecho, recordaba que muchos de los profesionales extranjeros que se contratan no cuentan con título homologado ni especialidad, mientras que él lleva siendo médico de familia desde hace casi 40 años.

Su compañero Paco Martínez, enfermero del mismo centro, comenzó una campaña de recogida de firmas a través de Change.org para enviarlas a la Delegación de Salud de Jaén, para apoyar a «un profesional con la experiencia y capacidad del doctor Lerma Domingo, que expresa su deseo de continuar su labor asistencial».

El médico ha trabajado en Granada, Guarromán, Jaén capital y Andújar. Cuenta con dos máster, en Sexología y en Daño corporal, y lleva en el mundo laboral desde los 16 años.