Luis Valverde publica su tercer libro 'Diane, amor mío', una comedia irónica

Luis Valverde acaba de publicar su tercer libro, 'Diane, Amor Mío', que está empezando a tener unas positivas reseñas en las plataformas.

El escritor iliturgitano hace en esta creación un alegato contra lo que considera una vida teledirigida y programada. «Quiero reinvindicar la individualidad en todos los sentidos, para que cada uno abra el camino a su felicidad a su manera y no establecida». El protagonista, Ramiro, se convierte en un mero observador en la vida, donde los demás que le rodean, toman sus decisiones por él. «Su mayor felicidad es no hacer nada y le buscan el trabajo, la novia. y no se niega a nada de lo que le dicen que tiene que hacer», precisa Valverde.

Contra lo establecido La novela deriva en una comedia negra, donde la ironía se convierte en el nexo de unión de la trama, «porque las cosas que le están preparando le van saliendo mal al protagonista una tras otra y no le sale nada de lo que los demás esperan de él», agrega el autor, quien desmitifica esas pautas y esos hitos que te pueden hacer feliz. 'Diane, amor mío' es una original novela corta, no exenta de un punzante sarcasmo, que hurga en los convencionalismos sociales para retratar las desventuras de su protagonista, un abúlico joven a merced de los avatares vitales, con una narrativa más contemporánea. Tiene su drama, porque refleja la frustración de la felicidad. Es también muy hiriente, a la vez que punzante. La obra se localiza en Jaén capital, lugar de trabajo de Luis, donde se contextualizan tradiciones de la ciudad. Consta de 126 páginas y lo ha sacado a la luz Aliar Ediciones, de Granada. Es un libro al que el autor le profesa un especial cariño. «Por ser el último y porque no lo pude publicar en su tiempo por unas circunstancias personales», apostilla Valverde.

