Sí, ya llegó la Feria con sus cacharritos y estos fueron los primeros en tomar protagonismo, dedicándose, el primer día, incluso antes del encendido, aquí llamamos prueba de la luz, al Día del Niño. Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento y con el objetivo de promover la integración social, ha repartido medio millar de tickets a residencias y colectivos sociales, para que disfruten de ellos; eso junto a la hora sin ruido diaria para las personas con autismo, llevan a cumplir el objetivo, al que se suman las actuaciones gratuitas que se están llevando a cabo y que concentran a centenares de personas a disfrutar de una feria septembrina, se decía entonces, hoy en honor y gloria del Patrón de Andújar San Eufrasio.

La convivencia con los mayores, bajo la denominación de 'canto Andaluz, en la caseta municipal, que este año ha cambiado de ubicación, ha congregado, un año más, a más de un millar de personas que luego disfrutaron de la música y el baile, para finalizar con el típico chocolate con churros. Esta Feria de 2024 es una feria de cambios, sin que cambie la tradición. Ya escribíamos que, en principio volvía a la fechas peperas, por lo que dejaba de interferir en el inicio del Curso Escolar. La simultaneidad con la celebración de Anducab, una veintena de años ya, con sus luces y sus sombras, permite o al menos hace posible que la ciudad cuente con animación de un extremo a otro, 'como la malagueña, pero en otro contexto. Por cierto que, este año, a través de la redes sociales, como no, se ha invitado a vestir y lucir en el ferial el traje de flamenca, con no muy buena respuesta.

Lamento subrayar para quienes argumentan el calor, que igual o más hace en otras poblaciones en otras fechas y bien que lo llevan. Por si no lo sabían, echen manos de hemeroteca o de sus fotillos de antaño y verán como era el traje que proliferaba en niñas y mayores antaño, hasta que vino la moda de los trajes largos de gala para cenas en el recinto ferial y hemos acabado sin uno y sin otro, con los buenos trajes que apenas lucimos en Romería y quedarían ideales en el Real. Que no decaiga el ánimo, sino que se lo pregunten a los caballistas, 'chapeau' por ese paseo de caballos, cada vez con más ejemplares y mejor ataviados, incluso con alguna que otra pareja a la grupa.

Y aquí viene mi pregunta, ¿cómo es posible, 'con el calor' la masiva respuesta de caballistas en ese paseo del sábado y la escasa respuesta al paseíllo del sábado de Romería?; díganme porque algo no funciona o sí, dado el sentido de uno y de otro. Pero volvamos a la feria, pero continuando con el protagonismo del caballo. Veinte años de Anducab y vuelta a las redes sociales. No podemos desprestigiar ni el desarrollo ni la participación, cuando no había hecho nada más que empezar, por el hecho de estar en la oposición municipal.

El concurso morfológico ha tenido años de más y años de menos, pero no es precisamente este de los segundos. Anducab ha aupado a Andújar en referente del sector ecuestre y pórtico del caballo andaluz, certamen que testimonia la profunda y estrecha vinculación del mundo del caballo en Andújar y el cariño y la dedicación que le profesan desde la organización, como un referente del ámbito del caballo de Pura Raza Española y además refrenda el liderazgo de Andújar en el sector ecuestre, ya que es la zona de la provincia jiennense con el mayor censo de caballos, que concentra una cuarta parte de toda la cabaña equina de Jaén.

Anducab es un concurso de tres estrellas, la máxima categoría que concede la ANCCE, (la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española), organizadora del evento junto al Ayuntamiento y cuyo progreso en estos 20 años ha sido tal que es considerado el mejor concurso morfológico-funcional tan solo superado por SICAB, en

Sevilla, como para que lo degrademos en redes sociales. Pues para más fijeza, este año, además del prestigioso espectáculo del galardonado jinete Rafael Arcos, la escultura de un caballo causa admiración en el ferial, obra de Manuel López, una aportación más a la riqueza patrimonial del municipio, destinado para distinta fiestas de la ciudad y que con toda probabilidad irá cambiando de ubicación.

La portada ha unificado la imagen de las casetas y la Municipal y de la Juventud han modifican sus emplazamientos para aprovechar los espacios y lo primero que nos encontramos es la Caseta Ecuestre; otra prueba evidente de la importancia de este sector en la ciudad, mientras no terminan de cuajar casetas de hermandades y cofradías; este año ha acudido como nueva la de la Oración del Huerto; aquel intento de Plaza Cofrade se perdió, como este año la tradicional de la Cultural Andaluza y la del partido de los andalucistas, que no deben de andar para muchas ferias.