Las lecciones de un mayor que siempre quiere ser niño

Miguel Gea nunca imaginó que en una reciente mañana del pasado mes de septiembre, a caballo entre su cumpleaños y su onomástica, un paquete que ... le enviaron contenía la edición de su libro 'Entre castillos y palabras' que combina relatos escritos por el propio Miguel y dibujos de castillos que ha realizado en su casa. Una de sus hijas y su sobrino Miguel Ángel, autor del prólogo del libro, que se puede adquirir en Amazone, fueron los artífices de este gran detalle.

Y es que Miguel ha encontrado un duende en su familia, que se ha convertido en su ángel de la guarda. «Una mañana me encontré que no estaba el coche aparcado en la calle», recuerda. No es que lo se robaran, es que sus hijas decidieron con esta medida que no condujera más, al no hallarse ya en condiciones de ir al volante.

El libro está estructurado en sus notas autobiográficas, en relatos como 'Don olivo' y 'Frasín el ciclista', que han sido premiados, en sus 'Reflexiones otoñales' y en cuentos escritos por Miguel, a los que se añaden anotaciones de 50 de los 1.700 castillos que ha dibujado en su casa de la zona de San Bartolomé de Andújar. Toda esta prolífica creación se condensa en su etapa de jubilación, que arrancó en el año 2000, cuando cerró sus 56 años de trabajo en la farmacia Romero de la Plaza Vieja, que inició a los 10 años. Son 46 años intensos que guarda con un grato recuerdo. Sólo los interrumpió durante cinco meses, cuando marchó a Barcelona con motivo de la operación de cataratas de su madre. Pues en ese espacio de tiempo, trabajó en una farmacia del Barrio Gótico de la ciudad condal.

Ya como jubilado, se embarcó en su pasión por la escritura, el dibujo y los viajes. Presidió la asociación de mayores El Recuerdo, con la que organizó un sinfín de actividades junto a sus amigos Vicente Laguna, Juan Conde, Vicente Laguna y Juan Miguel Ruiz. A los 93 años, Miguel ha visto consumado este libro donde humaniza al olivo y refleja en el niño, Frasín, su bonhomía, su espíritu servicial y su anhelos por un mundo más justo y humanitario. Quienes le conocen 'Frasín', diminutivo de Eufrasio le retrotrae a su etapa dulce y cándida de niño, aderezada con la experiencia de los años y producto de su ganas de indagar en las situaciones de la vida.

Con respecto a los relatos que integran el libro, Miguel expresa a través de ellos unas vivencias de una época ya lejana, que aún lo parece más tras la irrupción de la tecnología en nuestras vidas. «He participado en muchos concursos de relatos y algunos de ellos han sido premiados, pero todos son muy queridos para mí», constata Miguel, quien reconoce que no ha sido fácil su selección.

Los castillos que figuran en estas páginas han nacido de sus viajes por cada una de las provincias que conforman España. «Cada castillo es una aventura de color en la que no hay reglas porque hay muros violetas, cielos blancos, faros multicolores o montañas que vuelan con las nubes y cada castillo nace de muchas horas de trabajo e ilusión», relata emocionado.

Añoranzas

Tanto sus relatos, como las fortificaciones brotan de las reflexiones de un hombre autodidacta, formado en la escuela de Francisco Mora y en el IES Nuestra Señora de la Cabeza, de un joven que quiso ser químico, que se muestra orgulloso de su mujer, sus cuatro hijas y su familia, y que recuerda con honda tristeza como perdió a su padre con tan solo tres años, «por defender los valores de la República». Narra como un día del año 1936 marchó a la batalla de Lopera, y nunca lo volvió a ver, pese a años de búsqueda junto a sus familiares que resultaron infructuosos.

Pese a que desde la pandemia del coronavirus Miguel se ha ido deteriorando, conserva intactos los recuerdos que los relata con precisión y exactitud meridiana y sin perder un ápice de esa afabilidad que le adorna y que le permite granjearse la admiración y cariño de quienes les rodean. Por tanto, no pierde el espíritu de niño, enriquecido con su fuente de sabiduría sana y rica.