La Junta invierte 130 millones de euros en Andújar en los últimos siete años

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Erik Domínguez, ha realizado una visita institucional este miércoles al Ayuntamiento de Andújar, enmarcada ... en las reuniones que el máximo representante de la administración autonómica en la provincia ha iniciado tras su nombramiento. Tal y como ha señalado, «la comunicación con los 97 alcaldes y alcaldesas de la provincia será constante y fluida».

Erik Domínguez, acompañado por el primer edil iliturgitano, Francisco Carmona, ha puesto en valor el compromiso de la Junta de Andalucía con el municipio, traducido en una inversión de 130 millones de euros en la ciudad desde el año 2019 para la puesta en marcha de importantes iniciativas en materia de sanidad, educación o infraestructuras viarias, como ha explicado el delegado del Gobierno.

En este primer encuentro de trabajo, Domínguez también ha apuntado al posicionamiento de la ciudad iliturgitana como «un destacado polo de desarrollo industrial y tecnológico; es importantísimo que Andújar tire de Jaén y de Andalucía», destacando también su ubicación como destacado nudo de comunicaciones entre las provincias de Jaén y Córdoba: «No es casualidad elegir Andújar en el día de hoy, no sólo para atender con su alcalde las necesidades del municipio, sino también por el posicionamiento de la localidad como referente de la provincia».

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén y el alcalde de Andújar han abordado proyectos de futuro para los que es necesaria la colaboración de las dos administraciones. «Son muchas las actuaciones que se han llevado a cabo, pero no vamos a tomarnos ningún descanso, sino que vamos a continuar activando todos aquellos asuntos pendientes con mano tendida y total y absoluta disposición para seguir trabajando conjuntamente», ha aseverado.

Sobre el tema del desarrollo industrial en la ciudad (tiene aún pendiente el desarrollo del parque empresarial Innovandújar) Erik Domínguez indicó que se van a bordar los proyectos pendientes que en materia de desarrollo socioeconómico existen en todos los municipios de la provincia de Jaén.

El delegado se refirió a los beneficios que pueden reportar a las localidades del entorno la iniciativa Puerta de Andalucía para para impulsar su desarrollo económico. También constató que la Junta de Andalucía ha realizado importantes inversiones en la ciudad como la implantación de una resonancia magnética nueva en el hospital Alto Guadalquivir, la creación de puesto de operaciones del CECOP en el poblado del Santuario de la Virgen de la Cabeza, la reforma del puente de hierro sobre el río Jándula, el arreglo de la carretera de Lahiguera, la puesta en marcha del grado profesional en el Conservatorio de Música, la rehabilitación del Antiguo Hospital o la restauración de las murallas árabes, entre otros asuntos.

Francisco Carmona ha agradecido la disposición mostrada para celebrar esta primera reunión institucional antes del mes de agosto, subrayando la importancia de mantener el seguimiento de los proyectos que afectan a Andújar sin que el periodo estival suponga una interrupción en su tramitación.

Entre los asuntos abordados destacan diferentes actuaciones relacionadas con la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, proyectos en materia de vivienda y otras iniciativas que requieren una estrecha coordinación entre el Ayuntamiento y la administración autonómica. El alcalde ha incidido en la necesidad de continuar agilizando los procedimientos administrativos para favorecer la ejecución de estos proyectos y que puedan traducirse cuanto antes en mejoras para la ciudadanía.

Asimismo, Carmona ha puesto en valor la colaboración entre administraciones, destacando el trabajo conjunto que se viene desarrollando en distintas actuaciones de interés para el municipio y la importancia de mantener una comunicación fluida que permita dar continuidad a los proyectos actualmente en marcha. La reunión ha servido también para realizar un seguimiento de los expedientes abiertos y coordinar el avance de las distintas actuaciones que ambas administraciones mantienen en común.