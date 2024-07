La Junta destina 435.000 euros a la reforma del Centro de Participación Activa de mayores de Andújar

ANDÚJAR IDEAL ANDÚJAR Viernes, 5 de julio 2024, 17:26 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad destina 435.000 euros a la remodelación del Centro de Participación Activa (CPA) de Andújar, el de mayor superficie y espacios de la provincia. Unas obras incluidas en el total de 7,6 millones de euros, con cargo a fondos Next Generation, que la administración andaluza invierte para la mejora de 31 CPAs de Andalucía; 1,3 millones en la provincia de Jaén, concretamente en los centros de Andújar, Bailén, Linares, Torredonjimeno, Jamilena y Orcera.

Ángela Hidalgo, delegada territorial del área, ha visitado este CPA junto al concejal de Bienestar del Ayuntamiento de Andújar, Manuel González, para dar a conocer a la Junta Directiva del centro las obras y remodelaciones que se van a poner en marcha. «Este Centro de Participación Activa es uno de los que cuenta con mayor superficie y espacio en la provincia, por lo que requiere de un mayor esfuerzo inversor», ha trasladado.

Igualmente, Hidalgo ha explicado que estos espacios son «un recurso fundamental, con múltiples beneficios para la salud y el bienestar de nuestros mayores, sobre todo como herramienta para prevenir la soledad no deseada y promover un envejecimiento activo». De los 435.000 euros que se destinan a Andújar, cerca de 230.000 son para obras y 205.000 euros para equipamiento y mobiliario. Está previsto que las actuaciones comiencen a ejecutarse en el mes de agosto, de tal modo que los mayores no verán interrumpidos sus talleres de música o pintura, puesto que en los meses estivales no se imparten actividades en el centro.

La delegada territorial ha especificado que la remodelación incluye el cambio del suelo en gres porcelánico, se cambiarán las puertas, se sustituirán ventanas y se sustituirá la iluminación por lámparas led, incluida una remodelación completa de la cocina, cafetería y barra para hacerla accesible y también de la recepción». En este sentido, «equipamiento y mobiliario se renovará en su totalidad ya que, aún se cuenta con el mismo desde que se inauguró el centro», ha especificado.

La delegada de Inclusión Social, Ángela Hidalgo, ha manifestado que «con esta inversión de la Consejería de Inclusión Social, pretendemos adecuar los CPA al modelo de cuidado y atención centrado en las necesidades y demandas de las personas usuarias, convirtiéndolos en espacios seguros, accesibles y confortables, humanizando estos centros con equipamientos cómodos, acogedores y eficientes para que nuestros mayores se encuentren casi como en su propia casa.»