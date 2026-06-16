IU-Podemos insta a que la Feria Multisectorial tenga nuevos atractivos y alicientes

El portavoz municipal de IU-Podemos con Andújar, Juan Francisco Cazalilla, analizó en una comparecencia pública varios asuntos de actualidad, que acaparan la agenda política ... en la ciudad.

En lo tocante a la Feria Multisectorial, el edil de la formación de izquierdas, ha recabado el descontento general de los expositores y visitantes, «en sintonía con lo que viene haciendo este equipo de gobierno en los últimos años», aseveró Cazalilla, quien considera erróneo el cambio de fecha, «lo que hay que repensarla y hablar más con los agentes sociales y económicos de la ciudad para que mantenga su atractivo», propone.

Liquidación presupuestaria

El portavoz de IU-Podemos ahondó en los resultados de la liquidación presupuestaria que se debatieron en el último pleno que celebró la Corporación Municipal. Cazalilla percibe un buen comportamiento del Gobierno Central y de la Junta de Andalucía con la ciudad y mostró su preocupación por los 4, 6 millones de euros que se dejaron de cobrar en el Ayuntamiento en el año 2025. El concejal de IU-Podemos con Andújar lamentó que se dejaran por el camino un 72% de las inversiones programadas ese año, «y este hecho es muy relevante, porque incide muy negativamente en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía». Aunque si valoró positivamente que haya un resultado positivo en el remanente de tesorería de unos dos millones de euros, criticó el incremento del periodo medio de pago a proveedores, «por lo que las pequeñas y medianas empresas de la ciudad son las grandes perjudicadas»., advirtió Cazalilla en su comparecencia.

Cazalilla mostró su preocupación por el descenso en las partidas que considera importantes para el devenir de la ciudad. Habló de como no se ejecutan las inversiones programadas en la limpieza de pedanías, en la Oficina de Atención al Público, en los planes de empleo, en la adquisición del inmueble de la carretera de La Parrilla, en ayudas al alquiler, en mantenimientos de vía y parques, en el programa de control palomas, en ayudas de implantación de empresas y en l mejora de los polígonos industriales. «Por lo que le damos un suspenso a esta gobierno por la dejadez de este equipo de gobierno», dice.

Cazalilla se refirió al Plan Económico Financiero para los años 206 y 2027 presentado por el Consistorio, que considera necesario. Su grupo político aboga porque el remanente de tesorería positivo se destine a gasto social y a la creación de empleo. Conmina al gobierno local a que vaya cerrando las inversiones que están aún pendientes. Exige la disminución de los saldos de dudoso cobro, que alcanzan los cuatro millones de euros.

Su grupo político apuesta porque se siga manteniendo el ahorro bruto del Ayuntamiento, no se incremente el periodo medio de pago a proveedores y se reduzca para el 2027 la deuda financiera del Ayuntamiento en un 23%. Solicita un mayor seguimiento del plan.