El inicio del alumbrado anuncia días de brillo y desenfado e Andújar con su Feria de Septiembre
Las fiestas combinan actividades musicales, ecuestres, taurinas, infantiles y de convivencia, con propuestas repartidas por los distintos espacios del recinto ferial
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
Andújar ha encendido el alumbrado extraordinario del recinto ferial, en la madrugada de este viernes, dando comienzo oficialmente a la Feria 2026, que se prolongará ... durante seis días, del 3 al 8 de septiembre, con una programación dirigida a todos los públicos.
El encendido del alumbrado marca el inicio de unas fiestas que combinan actividades musicales, ecuestres, taurinas, infantiles y de convivencia, con propuestas repartidas por los distintos espacios del recinto ferial.
Una de las novedades de esta edición es la nueva portada del recinto ferial, que rinde homenaje a dos elementos estrechamente vinculados a Andújar: la Plaza de Toros y San Eufrasio. La nueva estructura se convierte en la imagen de entrada a la Feria y en uno de los principales elementos decorativos del recinto durante estos días.
El concejal de Festejos, Antonio Torres, ha destacado la importancia de contar con una programación amplia y diversa y ha puesto especialmente en valor el protagonismo que vuelve a tener el mundo del caballo.
«El mundo del caballo, el mundo del enganche, es algo que nos diferencia de muchas ferias y creo que le da a la feria un realce enorme, no solo desde el punto de vista visual, sino también desde el económico y de la creación de empleo», señaló Torres durante la presentación de la programación.
Entre las principales citas del programa destaca la Noche de Volantes, que se celebró este jueves 3 de septiembre en la Caseta Municipal de la Federación de Peñas, con las actuaciones de Ecos de Sierra Morena y Sebastián Vilches.
La Feria contará además con diferentes jornadas de convivencia de mayores, que reunirán a cerca de 2.000 personas mayores entre los días 3 y 8 de septiembre, consolidándose como una de las actividades de participación y encuentro de estos días de Feria a los que se le homenajeará con la degustación del tradicional «canto».
PROGRAMACIÓN DESTACADA
El mundo del caballo volverá a ocupar un espacio destacado con el XXV Concurso de Atalaje, que se celebrará el sábado 5 de septiembre, además del Paseo a Caballo, la 47ª Carrera de Cintas a Caballo y la Exhibición de Enganches, previstas durante el fin de semana y con la participación de peñas y asociaciones ecuestres de la ciudad.
La programación taurina tendrá también una cita destacada el domingo 6 de septiembre, a las 20:00 horas, con la corrida de toros en la que participarán El Fandi, Manuel Escribano y Colombo.
En el apartado musical, la Rotonda del Ferial acogerá diferentes conciertos. El jueves 3 de septiembre, a las 23:00 horas, actuará El Jincho; el viernes 4 volverá a este espacio a las 23:00 horas; el sábado 5, a las 00:00 horas, será el turno de Miguel Campello; el domingo 6, también a las 00:00 horas, repetirá actuación, y el martes 8, a medianoche, actuará Nani Cortés.
Uno de los grandes acontecimientos musicales de la Feria llegará el sábado 5 de septiembre, a las 22:00 horas, con el concierto de Niña Pastori en el campo de fútbol de SAFA.
La programación se completa con actividades en las distintas casetas, propuestas para niños y familias, actuaciones y diferentes iniciativas de ocio y participación durante las seis jornadas.