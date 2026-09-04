El inicio del alumbrado anuncia días de brillo y desenfado e Andújar con su Feria de Septiembre

Andújar ha encendido el alumbrado extraordinario del recinto ferial, en la madrugada de este viernes, dando comienzo oficialmente a la Feria 2026, que se prolongará ... durante seis días, del 3 al 8 de septiembre, con una programación dirigida a todos los públicos.

El encendido del alumbrado marca el inicio de unas fiestas que combinan actividades musicales, ecuestres, taurinas, infantiles y de convivencia, con propuestas repartidas por los distintos espacios del recinto ferial.

Una de las novedades de esta edición es la nueva portada del recinto ferial, que rinde homenaje a dos elementos estrechamente vinculados a Andújar: la Plaza de Toros y San Eufrasio. La nueva estructura se convierte en la imagen de entrada a la Feria y en uno de los principales elementos decorativos del recinto durante estos días.

El concejal de Festejos, Antonio Torres, ha destacado la importancia de contar con una programación amplia y diversa y ha puesto especialmente en valor el protagonismo que vuelve a tener el mundo del caballo.

«El mundo del caballo, el mundo del enganche, es algo que nos diferencia de muchas ferias y creo que le da a la feria un realce enorme, no solo desde el punto de vista visual, sino también desde el económico y de la creación de empleo», señaló Torres durante la presentación de la programación.

Entre las principales citas del programa destaca la Noche de Volantes, que se celebró este jueves 3 de septiembre en la Caseta Municipal de la Federación de Peñas, con las actuaciones de Ecos de Sierra Morena y Sebastián Vilches.

La Feria contará además con diferentes jornadas de convivencia de mayores, que reunirán a cerca de 2.000 personas mayores entre los días 3 y 8 de septiembre, consolidándose como una de las actividades de participación y encuentro de estos días de Feria a los que se le homenajeará con la degustación del tradicional «canto».

PROGRAMACIÓN DESTACADA

El mundo del caballo volverá a ocupar un espacio destacado con el XXV Concurso de Atalaje, que se celebrará el sábado 5 de septiembre, además del Paseo a Caballo, la 47ª Carrera de Cintas a Caballo y la Exhibición de Enganches, previstas durante el fin de semana y con la participación de peñas y asociaciones ecuestres de la ciudad.

La programación taurina tendrá también una cita destacada el domingo 6 de septiembre, a las 20:00 horas, con la corrida de toros en la que participarán El Fandi, Manuel Escribano y Colombo.

En el apartado musical, la Rotonda del Ferial acogerá diferentes conciertos. El jueves 3 de septiembre, a las 23:00 horas, actuará El Jincho; el viernes 4 volverá a este espacio a las 23:00 horas; el sábado 5, a las 00:00 horas, será el turno de Miguel Campello; el domingo 6, también a las 00:00 horas, repetirá actuación, y el martes 8, a medianoche, actuará Nani Cortés.

Uno de los grandes acontecimientos musicales de la Feria llegará el sábado 5 de septiembre, a las 22:00 horas, con el concierto de Niña Pastori en el campo de fútbol de SAFA.

La programación se completa con actividades en las distintas casetas, propuestas para niños y familias, actuaciones y diferentes iniciativas de ocio y participación durante las seis jornadas.