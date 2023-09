La herencia

Ya apuntaba la pasada semana, que el balance de la Feria de Septiembre seria según el color del partido político que lo hiciera. Así, no habían pasado ni 24 horas de la última ráfaga de los fuegos artificiales, cuando desde el gobierno municipal se presentaba dicho balance.

Como era de prever satisfacción plena, «hechos históricos sin precedentes», gran ambiente, furor en los conciertos, empuje al mundo del caballo y la respuesta a la corrida goyesca; en resumen, satisfacción plena, teniendo en cuenta el escaso tiempo para su organización desde su toma de posesión, sin nada programado, ni dinero reseñado según los concejales responsables Antonio Torres, de Festejos, que dijo nunca había visto tanta gente en el ferial un fin de semana, cuando la desbandadas a la playa eran totales.

Pero habló el partido de la oposición, el PSOE, por boca del concejal de Festejos «in pectore», estaba claro, Manolo Vázquez, que como «hasta ayer» presidente de la Cofradía Matriz, es el más adecuado para ello y conocedor, y dijo que de eso nada. La feria no ha tenido alicientes ni personal; la caseta del mundo del caballo no estaba en lugar apropiado y los conciertos fuera de la caseta municipal ofrecían inseguridad al personal. De los «dineros», hasta como los niños, había «hucha» para gastar, como por ejemplo, en unos fuegos que si fueron bonitos es porque fueron caros, o lo que es lo mismo, que lo bueno es caro. Se le olvido, quizás por la falta de costumbre, en este tipo de comparecencias, que también hubo el día 6 el multitudinario homenaje a los mayores, con más de 1.500 asistentes o el casi lleno del coso taurino con la corrida goyesca, la hora diaria sin ruidos o el punto violeta,» las caseteros y feriantes no han contado con los ingresos previstos».

Juan A. Sáez Mata, en nombre de IU y casetero desde que el Partido Comunista pudo utilizar sus siglas, ha sido el único de la oposición de concejal único en el balance, hasta ahora, y también ha hecho una valoración positiva de la feria, al entender que ha habido espectáculos para todos los gustos y edades. Lo que ha opinado la población en general y los visitantes de la comarca, está en la participación y la queja de los organizadores de viajes y agencias, que no han tenido, dicen respuesta, como en años anteriores. El mundo del caballo, la apuesta más acertada para una feria de día, dice «Paco Carmona a la cabeza, quien ha entendido que el caballo es un bien que hay que promocionar y tras varias reuniones mantenidas, se han visto los resultados con la creación de la Caseta Municipal Ecuestre».

Con ello, comienza el curso político, al que ha seguido «más herencia». El secretario general, Pedro Luis Rodríguez, lamenta la pérdida de la subvención para la construcción del aparcamiento en Las Vistillas debido al desinterés demostrado por el actual gobierno del PP, se pretendía poner en marcha este nuevo aparcamiento con más de 150 plazas para el cual adquirimos 9 mil metros de suelo en la zona de La Isla, colindante al Parque de las Vistillas, dejando además una partida de 150.000 euros para el comienzo de las obras». «El Partido Popular ha llegado relajado al Ayuntamiento ante la buena situación económica y los numerosos proyectos iniciados que dejamos en el anterior mandato» Y esos deben ser la Plaza de España y la Plaza Vieja, que comenzaron tras la Romería, dos núcleos básicos en el devenir de la ciudad y que vecinos y propietarios de comercios sueñan con su terminación antes de las Navidades y que nadie sabe qué plazo de ejecución se firmó.

En cuanto al inicio del curso escolar, tranquilidad. El IES Jándula continúa sin su ampliación y en Infantil, Capitán Cortes perdió una unidad de tres años, cuando el Francisco Estepa, en la misma zona de influencia, ni siquiera completó su única unidad.

En efecto, la pandemia ha mermado las matriculaciones en Infantil y Primaria. Mientras el Centro Oficial de Idiomas, gana en ubicación y espacio, al haber sido trasladado al colegio Félix Rodríguez de la Fuente. La inauguración oficial, en el San Eufrasio, un centro pendiente de nuevo proyecto y nueva ubicación.

