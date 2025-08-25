Gran respuesta a los actos de las fiestas de San Bartolomé

La procesión del apóstol cautivó por las calles de su barriada y el Parque de las Vistillas vibró con la música y la armonía de la gente

Ayer concluyeron, con una enorme participación y una gran respuesta a todas sus actividades, las fiestas de San Bartolomé-Vistillas, donde el colectivo vecinal se ha esmerado en ofrecer una programación completa, dirigida a todas las edades, y donde se han vivido escenas de confraternización y amistad en el Parque de Las Vistillas, al calor de la música, las bebidas y las viandas, que provocado momentos imborrables, que quedarán grabadas para siempre en la vida de la zona.

El grupo parroquial de San Bartolomé ha dado otro paso más en auge de la devoción a este apóstol con unos cultos y una procesión que han desatado profundas escenas de fervor y de veneración. Yasí sucedió en esplendente procesión del pasado sábado por la noche por las calles de la barriada, donde se vivieron momentos únicos y memorables.

Instantes estelares

Durante el recorrido, sobresalieron el saludo a la asociación de vecinos, el paso por Calle La Quinta iluminada con bengalas, la exquisita decoración de Calle Cambroneras, gracias al cariño de sus vecinos, el encuentro con la sede de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, así como el paso frente a la sede de la Hermandad de la Vera Cruz, que colaboró con la colocación de un altar. Los balcones de esta zona histórica de la ciudad se engalanaron con colgaduras y banderas para saludar el paso de su santo protector.

La Asociación Musical Nuestro Padre Jesús de la Expiración de Bailén fue la encargada de poner las notas musicales, donde acompañaron integrantes de la Corporación Municipal andujareña y representantes de hermandades de la ciudad. Tras la procesión, se celebró el concierto de Los Canallas en el parque de Las Vistillas.

Las fiestas de San Bartolomé-Vistillas concluyeron ayer con la tradicional paella y las notas del coro y la rondalla de Andújar,. Volvieron a exaltar la convivencia en una barriada, que destila tradición y solera. También se hizo un guiño en la mañana de ayer a la tradición alfarera de la ciudad, con la muestra de los hermanos Romero.