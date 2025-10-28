Gran presencia de público en la presentación del libro 'Renacer a la felicidad' de Ángel Dandy

El autor invita en esta obra, que se ha convertido en un 'Best Seller', a mirar hacia dentro y a descubrir el poder de la autoestima

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Martes, 28 de octubre 2025, 13:40 | Actualizado 13:48h. Comenta Compartir

El salón de actos de la Casa Municipal de Cultura se quedó pequeño en el acto de presentación del libro 'Renacer a la felicidad', obra del carismático sacerdote de las parroquias de Cristo Rey y San Eufrasio, Ángel Sánchez Dandy.

El autor invita en esta obra, que se ha convertido en un 'Best Seller', a mirar hacia dentro y a descubrir el poder de la autoestima. «Porque cuando aprendes a valorarte, a reconocer tus logros y a aceptar tus imperfecciones, todo cambia», proclama Ángel Sánchez, quien refleja su impronta cristiana en esta creación, porque indica que la felicidad se halla en la vocación de servicio a los demás, por lo que rehuye de todos los afanes materialistas e individuales. El libro se ha ido gestando desde sus inicios como sacerdote en la Sierra de Segura.

Su compañero, el diácono permanente Andrés Borrego, condujo el acto que resultó ameno, porque ambos mostraron su impronta afable y su clara sintonía. Los ediles Antonio Torres y Rosa Salas, derrocharon elogios hacia la figura de Ángel Dandy.

