Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángel Dandy durante su intervención en el acto, donde dio participación al público que abarrotó el recinto. González

Gran presencia de público en la presentación del libro 'Renacer a la felicidad' de Ángel Dandy

LITERATURA ·

El autor invita en esta obra, que se ha convertido en un 'Best Seller', a mirar hacia dentro y a descubrir el poder de la autoestima

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 28 de octubre 2025, 13:40

Comenta

El salón de actos de la Casa Municipal de Cultura se quedó pequeño en el acto de presentación del libro 'Renacer a la felicidad', obra del carismático sacerdote de las parroquias de Cristo Rey y San Eufrasio, Ángel Sánchez Dandy.

El autor invita en esta obra, que se ha convertido en un 'Best Seller', a mirar hacia dentro y a descubrir el poder de la autoestima. «Porque cuando aprendes a valorarte, a reconocer tus logros y a aceptar tus imperfecciones, todo cambia», proclama Ángel Sánchez, quien refleja su impronta cristiana en esta creación, porque indica que la felicidad se halla en la vocación de servicio a los demás, por lo que rehuye de todos los afanes materialistas e individuales. El libro se ha ido gestando desde sus inicios como sacerdote en la Sierra de Segura.

Su compañero, el diácono permanente Andrés Borrego, condujo el acto que resultó ameno, porque ambos mostraron su impronta afable y su clara sintonía. Los ediles Antonio Torres y Rosa Salas, derrocharon elogios hacia la figura de Ángel Dandy.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven en un piso de estudiantes de Granada pese el intento de la Policía de reanimarla
  2. 2 Ya es oficial: los cuatro restaurantes con las mejores croquetas de Granada
  3. 3 Meteorólogos se ponen de acuerdo en Granada: así lloverá este martes con horas clave
  4. 4 Encuentran a un hombre fallecido en su vivienda de Chauchina
  5. 5 Un accidente entre dos motos colapsa la Circunvalación de Granada
  6. 6 «Me acabo de salvar de un desastre en el que se convertiría este viaje a Granada, de no ser porque me di cuenta a tiempo»
  7. 7 Un experto despeja la duda: esta es la cantidad que hay que dar como regalo en las bodas
  8. 8

    El aeropuerto de Granada acogerá 3.980 vuelos de 17 destinos durante la temporada de invierno
  9. 9 Agresiva oferta de El Corte Inglés en una garrafa de aceite de oliva virgen extra que rompe el mercado
  10. 10

    Vecinos de Albayda denuncian vandalismo con varios cristales de coches rotos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Gran presencia de público en la presentación del libro 'Renacer a la felicidad' de Ángel Dandy

Gran presencia de público en la presentación del libro &#039;Renacer a la felicidad&#039; de Ángel Dandy