La Fundación Caja Rural acerca el arte contemporáneo a Andújar

La ciudad se acerca al arte contemporáneo y lo hace a través de una exposición itinerante de la Fundación Caja Rural de Jaén, que integra ... las obras de los artistas ganadores y finalistas de la XIX edición de su Premio de Artes Plásticas ' La Rural'. Cerca de 15 artistas contemporáneos presentan sus obras a través de diferentes técnicas, estilos y formas de expresión, ofreciendo una mirada a las tendencias actuales del arte en España. El primer premio recayó en Paloma de la Cruz. El segundo se lo llevó Manuel Antonio Domínguez y se concedió una mención especial a Juan Carlos Bracho.

La muestra se puede contemplar hasta el día 25 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa Municipal de Cultura, en horario de mañana y tarde. Esta exposición está dirigida a todos los públicos. El gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García-Lomas, indicó en el acto de inauguración que esta muestra refleja cual es la situación actual del arte contemporáneo. «Y desde distintas formas, como la pintura, la escultura y desde diferentes técnicas y formas de ver el arte hoy en día», constató.

Muestras itinerantes

El XIX Premio de Artes Plásticas 'La Rural' se entregó el pasado mes de abril en la capital jienense. Tras la edición del catálogo y su exposición en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén, viajó hasta la sala de exposiciones Juan Francisco Casas de La Carolina, donde permaneció expuesta del 28 de mayo al 28 de junio. Tras la muestra en Andújar, traspasará las fronteras de la provincia de Jaén con una parada final en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, donde podrá visitarse del 19 de octubre al 13 de noviembre.

Al acto de inauguración, celebrado este martes día 1 de septiembre, asistieron el alcalde, Francisco Carmona, y varios ediles del equipo de gobierno municipal. Carmona agradeció a la Fundación Caja Rural de Jaén que trajera a la ciudad una muestra que condensa toda la tendencia actual del arte de vanguardia.