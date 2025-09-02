Las fuerzas de seguridad desplegarán todo su potencial en la Feria

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Martes, 2 de septiembre 2025, 15:09 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Andújar celebró ayer la Junta Local de Seguridad en la que se ha aprobó el dispositivo especial para la próxima Feria en honor a San Eufrasio. La reunión, presidida por el alcalde, Francisco Carmona, contó con la participación del subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, el delegado de la Junta de Andalucía, Manuel Estrella; y el concejal de Seguridad, Manuel Mezquita, además de representantes de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad.

Durante la reunión de la junta loca se mostraron los datos actuales confirman que Andújar se encuentra por debajo de la media provincial en índices de delincuencia, lo que refleja el buen trabajo preventivo y la coordinación entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. «Ahora damos un paso más con un operativo específico que garantice que la feria transcurra con normalidad y tranquilidad para todos», destacó el alcalde, Francisco Carmona.

Dispositivo de seguridad

El plan contempla la participación de entre 90 y 100 agentes de Policía Nacional, una media de 23 efectivos diarios de Policía Local, así como la colaboración de voluntarios de Protección Civil, que este año incorporan por primera vez un servicio de traslado de personas con movilidad reducida al recinto ferial. También se contará con dos dotaciones permanentes de bomberos, un retén especial para los festejos y un dispositivo específico para los fuegos artificiales. Por parte de la Guardia Civil se reforzará el control de accesos a la ciudad y las carreteras comarcales, garantizando la seguridad del tráfico y evitando incidentes.

Los ámbitos de actuación de las operarios de seguridad serán las casetas y atracciones, que serán revisadas previamente por los bomberos para asegurar el cumplimiento de la normativa. En los conciertos y espectáculos: se habilitarán calles iluminadas y espacios anexos para mejorar la accesibilidad y la evacuación.

En el paseo de caballos y enganches se contará con vigilancia reforzada, además de la seguridad privada homologada en el recinto de Andújar. En la zona joven la Avenida de Bruselas se producirá un control específico y habrá aseos.

Los festejos taurinos y fuegos artificiales estarán integradoscon dispositivos especiales de seguridad y se volverá a instalar un Punto Violeta en el recinto para la atención y prevención de la violencia de género. El Consistorio ha establecido un horario especia con la ampliación de dos horas para los establecimientos entre los días 3 y el 8 de septiembre, con cierre máximo a las 7:00 horas y desalojo completo del recinto a las 7:30 de la mañana.

Una feria inclusiva y participativa

La programación incluye 16 casetas, actividades para mayores, festejos taurinos, el tradicional mundo del caballo y novedades como la 'Noche de Volantes' en la caseta municipal de la Federación de Peñas, con el objetivo de promocionar la moda flamenca y dinamizar el comercio local. Además, se establecerá diariamente un horario sin música de 21:00 a 22:00 horas, pensado para menores y personas con sensibilidad auditiva o dificultades específicas. «Anhelamos una feria segura, inclusiva y participativa, que reciba a todos los vecinos y visitantes de la comarca con los brazos abiertos, pero siempre desde la convivencia y el respeto», subrayó Carmona. El Ayuntamiento agradeció la implicación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como de todos los servicios municipales, e hizo un llamamiento a la ciudadanía para disfrutar con responsabilidad de una feria que es patrimonio común y espacio de encuentro.

Gran implicación de la Junta y el Gobierno central en la Feria

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, aludió a la importancia de la suma de esfuerzos para que Andújar disfrute de una feria segura donde también se garantice la prestación de los servicios públicos necesarios para que todo discurra con normalidad.

En materia sanitaria, la administración andaluza refuerza el dispositivo con cos equipos completos (cada uno de ellos conformado por un médico, un enfermero, un conductor y un celador) «para garantizar aún más si cabe una prestación tan importante como es la relacionada con la salud», como explicó Jesús Estrella. Al tiempo, el delegado del Gobierno incidió en la importancia de la colaboración de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en estas celebraciones en Andújar, cuya formación y financiación para su habitual funcionamiento corre a cargo de la Junta.

En esta Junta Local de Seguridad, Jesús Estrella también avanzó que el Gobierno andaluz ha impulsado las autorizaciones necesarias para los dos pectáculos taurinos organizados por el Ayuntamiento iliturgitano: una corrida de toros y un concurso de recortadores.

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, indicó que se ha establecido un dispositivo de seguridad específico y coordinado para garantizar el orden público durante estos días de celebración. Fernández añadió que se mantendrá un amplio despliegue de medios de Policía Nacional y de Guardia Civil con el fin de dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier eventualidad que pudiera producirse durante las jornadas festivas.

El subdelegado instó a la responsabilidad ciudadana: «Para ello, es fundamental que la ciudadanía mantenga un comportamiento cívico en todo momento y colaboren con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», abogó Fernández.