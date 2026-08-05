Fuerte polémica por la anulación del festejo taurino

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha admitido el recurso presentado contra la celebración de la corrida mixta de la ... Feria de Septiembre, donde iban a participar la rejoneadora Lea Vicens y los diestros Manuel Escribano y El Fandi, por lo que de momento, está anulada.

El PSOE ha denunciado este miércoles en un comunicado que la nefasta gestión y la falta de transparencia del gobierno local del Partido Popular, «ha comprometido la celebración del tradicional evento taurino por el que estaban dispuestos a gastar hasta 100.000 euros de dinero público, una subvención histórica para este tipo de eventos», ha deplorado.

Incoherencia

Su portavoz municipal, Manolo Vázquez dice no entender que el equipo de gobierno y su alcalde, «habiendo presumido de ser los mejores abanderados de la tauromaquia, hayan provocado esta situación que sumada a los continuos e incomprensibles cambios de fecha hacen peligrar el desarrollo y los actos de nuestra Feria»- Asimismo, Vázquez lamenta que tras la llegada del PP al gobierno local se cesara y censurara a una empresa andujareña, «sin motivos de peso para después engrosar, año tras año, las partidas destinadas a empresas de fuera» y habló de una falta de coherencia y de compromiso por parte, «de quienes prometían justo lo contrario», afirma.

El portavoz municipal de los socialistas iliturgitanos habla de «oscurantismo», por parte del alcalde y del equipo de gobierno en este proceso de contratación del festejo. «No es la primera vez que el actual gobierno deja ver sus costuras a causa de su incapacidad y despotismo y los perjuicios y la pérdida de oportunidades que el Partido Popular están ocasionando en Andújar son irreparables».

Desde el equipo de gobierno existe un malestar al entender que se ha filtrado esta notificación al grupo de la oposición antes que al Consistorio y afirma que van a tratar de resolver la situación para que la Feria de Septiembre tenga su festejo taurino, aunque el tiempo apremia. El Consistorio puede volver a licitar el contrato con las modificaciones oportunas o utilizar otra vía legal.