La falta de resolución de un incendio origina graves trastornos a los afectados

La falta de resolución del fuego ocasionado en un taller de reparación de vehículos el pasado día 3 de junio, está ocasionando unos enormes perjuicios económicos y psicológicos a la veintena de personas afectadas. En total, ardieron en esa madrugada 35 coches y tres motos.

Uno de los responsables del taller, Juan Carlos Planelles, dice no entender que cuando se está cerca de cumplir un año del siniestro, no se haya producido aún el informe pericial. «Las compañías de seguros no pueden hacer nada porque el último perito que ha adjudicado la Junta de Andalucía no va a realizar su trabajo hasta que no la paguen». Un perito ya estuvo asignado en octubre, «esto es inadmisible que aún no se sepa nada porque en los incendios se dan con las causas y el origen». La falta del informe pericial conlleva que la Policía Científica y los juzgados no puedan realizar su trabajo. «Cuando todo se ha pedido por vía de urgencia», detalla.

Por cierto, el propio Juan Carlos sigue pagando la luz del taller en la nave incendiada en su peregrinaje por los distintos medios ha venido apuntando «algunas lagunas en la investigación». Tras el fuego reinició su actividad en otra nave cercana, que ahora va a tener que abandonar, «Por falta de ayuda», dice.

Más afectados

Eulalio, uno de los afectados, lamenta que se ha quedado sin coche. Además, ha perdido los 2.000 euros que dio para el arreglo de forma anticipada. «Ahora tengo un coche viejo que me han dejado porque no me puedo comprar otro y no me explico que se tarde tanto».

Más sangrante es el caso de Isabel. Llevó su coche al taller tras los destrozos en su vehículo ocasionado por un robo 10 días antes del fuego. «El coche era la ilusión mía y de mi hija y ahora ella tienen que coger el autobús para irse a estudiar y nosotras debemos tomar un taxi para cualquier urgencia, y nos hemos quedado sin coche y sin dineros». Atestigua que no puede aceptar trabajos fuera de Andújar y su hija no puede hacer sus prácticas fuera de la provincia. «Esto es una pesadilla sin fin», confiesa.