La evolución del movimiento LGTBIQ+ se analiza en Andújar

El Ciclo de Cine de la Memoria Histórica llega a la Casa de Cultura con la proyección de la película 'Te estoy amando locamente'

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Martes, 14 de octubre 2025, 19:04

La Casa de Cultura acogió la proyección de la película 'Te estoy Amando Locamente', enmarcada en el Ciclo de Cine de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y la Diputación Provincial de Jaén, que está recorriendo varias localidades. Desde la puesta en marcha de este ciclo, en el año 2008, ya se han proyectado 100 películas que abordan el tema de la Memoria Histórica.

Tras el visionado del largometraje de Alejandro Marín, la actriz Lola Buzón y el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén, Miguel Valdivia, participaron en una charla coloquio, en la que se profundizó en la importancia del movimiento LGTBI andaluz de la década de 1970 esencial para la lucha por la derogación de la ley de peligrosidad social, que afectaba de lleno al colectivo.

Prisión

La actriz Lola Buzón indicó en sus declaraciones a los medios de comunicación como al colectivo LGTBI Q+ se le ha querido invisibilizar, «hay que recordar que en la época del franquismo había cárceles para nosotros y nosotras». Pese a reconocer que es un movimiento vulnerable, trayectorias como la suya le han valido un reconocimiento por su talento, además de ganarse el cariño de la gente.