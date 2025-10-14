Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Valdivia y Lola Buzán durante la explicación. GONZÁLEZ

La evolución del movimiento LGTBIQ+ se analiza en Andújar

CINE ·

El Ciclo de Cine de la Memoria Histórica llega a la Casa de Cultura con la proyección de la película 'Te estoy amando locamente'

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 14 de octubre 2025, 19:04

Comenta

La Casa de Cultura acogió la proyección de la película 'Te estoy Amando Locamente', enmarcada en el Ciclo de Cine de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y la Diputación Provincial de Jaén, que está recorriendo varias localidades. Desde la puesta en marcha de este ciclo, en el año 2008, ya se han proyectado 100 películas que abordan el tema de la Memoria Histórica.

Tras el visionado del largometraje de Alejandro Marín, la actriz Lola Buzón y el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén, Miguel Valdivia, participaron en una charla coloquio, en la que se profundizó en la importancia del movimiento LGTBI andaluz de la década de 1970 esencial para la lucha por la derogación de la ley de peligrosidad social, que afectaba de lleno al colectivo.

Prisión

La actriz Lola Buzón indicó en sus declaraciones a los medios de comunicación como al colectivo LGTBI Q+ se le ha querido invisibilizar, «hay que recordar que en la época del franquismo había cárceles para nosotros y nosotras». Pese a reconocer que es un movimiento vulnerable, trayectorias como la suya le han valido un reconocimiento por su talento, además de ganarse el cariño de la gente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido
  2. 2 La boda más patriota en Granada en la Hispanidad: «Sonó el himno de España y repartimos banderas»
  3. 3

    Una trifulca en la feria de Íllora acaba con dos detenidos y varios policías locales heridos
  4. 4

    Los primeros árboles llegan al futuro Parque de las Familias
  5. 5 Vuelve la lluvia a Granada y Andalucía con el cambio de tiempo: ¿cuándo regresa?
  6. 6

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  7. 7 Los meteorólogos coinciden: ya hay día esta semana para la vuelta de las lluvias a Granada
  8. 8 Roba una caja registradora con 1.300 euros tras agredir a un empleado de un supermercado del Zaidín
  9. 9

    De hilanderas a emprendedoras: las vidas de la Fábrica de San Patricio
  10. 10 Así será el nuevo restaurante del conocido chef Rafael Arroyo en el Gran Hotel Claridge de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La evolución del movimiento LGTBIQ+ se analiza en Andújar

La evolución del movimiento LGTBIQ+ se analiza en Andújar