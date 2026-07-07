Eva Soto funde vivencias e historia en su pregón a la Virgen del Carmen

El pregón de Eva María Soto Expósito significó el 'pistoletazo de salida' a los cultos en honor a la Virgen del Carmen, que arrancan mañana ... miércoles día 8 de julio con el triduo en la parroquia de Santiago Apóstol de la barriada de La Lagunilla, a partir de las nueve de la noche.

Eva Soto ofreció unas pinceladas del significado de esta devoción mariana, muy incardinada en la vida religiosa de la ciudad, porque se remonta hasta la época de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús. Soto avivó sentimientos y añoranzas en torno a esta devoción, porque se trasladó a la época en la que su abuela materna le inculcó la fe por la Virgen del Carmen, que cohabita en su corazón junto a la de la Virgen de la Cabeza. Esa nostalgia es la que evoca el cartel de este año.

La pregonera relató sus vivencias de las procesiones de la Virgen del Carmen cuando pasada sus estancias vacacionales en la provincia de Huelva, donde la imagen se embarca por las aguas de los mares para proclamar sus bendiciones. Confesó como su devoción de la Virgen del Carmen rebrotó con entusiasmo y fervor en el año 2014, cuando acompañó a la Virgen de la Carmen por las calles de la barriada de La Lagunilla en la tarde-noche del día 16 de julio, que coincidió con etapa de hermana mayor consorte de la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, que años después refrendó como hermana mayor. Ediles de la Corporación Municipal y representantes de varias cofradías de la ciudad asistieron al acto del pregón que se celebró en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura.