ÚLTIMOS RETOQUES A LA CAFETERÍA. GONZÁLEZ

La estación de autobuses de Andújar se encamina a su modernización

TRANSPORTES ·

Tras la gestión directa por parte de Consistorio y las nuevas ordenanzas el tramo final de la reforma de la cafetería preconiza los cambios que se piden

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 9 de enero 2026, 10:44

Comenta

Las obras de reforma que el Consistorio está ya ultimando en la zona de la cafetería, representan uno de los pasos para la mejora de ... la imagen de la estación de autobuses. Esta enclave tan reseñable del recinto va a experimentar un sustancial cambio de imagen, que le dará un aureola de modernidad al edificio. Estos trabajos de adecentamiento se acometen tras el rescate el servicio por parte del Ayuntamiento que estaba en concesión y que en los últimos años tuvo que prorrogar la gestión, porque no acudió ninguna empresas a la licitación del servicio, una vez que había caducado la concesión.

