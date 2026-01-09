La estación de autobuses de Andújar se encamina a su modernización

Las obras de reforma que el Consistorio está ya ultimando en la zona de la cafetería, representan uno de los pasos para la mejora de ... la imagen de la estación de autobuses. Esta enclave tan reseñable del recinto va a experimentar un sustancial cambio de imagen, que le dará un aureola de modernidad al edificio. Estos trabajos de adecentamiento se acometen tras el rescate el servicio por parte del Ayuntamiento que estaba en concesión y que en los últimos años tuvo que prorrogar la gestión, porque no acudió ninguna empresas a la licitación del servicio, una vez que había caducado la concesión.

El pasado de mes de julio, el pleno de la Corporación Municipal andujareña dio luz verde a las nueva ordenanzas de la estación de autobuses y al reglamento interno de explotación, que le obliga a realizar un nuevo estudio de costes para determinar la viabilidad del servicio tras derogar las actuales ordenanzas, con varias décadas de vigencia. Desde el equipo de gobierno, se afirma que la gestión directa va a permitir que el Ayuntamiento ofrezca un servicio de calidad a las personas usuarias. porque no en vano, la aspiración es convertir a la estación de autobuses en el referente de la imagen de la ciudad.

Reivindicaciones

Este camino de mejora que está emprendiendo el Ayuntamiento en la estación, está aparejado con un catálogo de reivindicaciones que mantienen la ciudadanía y los usuarios como son la mayor higiene y limpieza en los servicios, que paren más líneas de las compañías de autobuses, dotar de seguridad al recinto y el aumento de los viajes en el Consorcio Metropolitano de Jaén para que los universitarios y la ciudadanía tenga más comodidades y opciones de trasladarse a la capital y después regresar.