Un espectáculo creado en Andújar recorre la provincia con fines solidarios

Un proyecto cultural y artístico 'made in Andújar' recorre la provincia con fines solidarios y benéficos.

Esta idea empezó a concebirse cuando Manuel Jesús Puentes ... presentó hace tres años su libro 'El resurgir del alma' en el Palacio de los Niños de Don Gome. En las distintas puestas de largo por la obra en pueblos del entorno fue incorporando varios espectáculos como la danza oriental, hasta desembocar en un festival benéfico en Torredonjimeno para ayudar a una mujer que se le había quemado la casa en la localidad toxiriana.

El espectáculo pasó a denominarse 'El resurgir del alma' y Manuel recuerda que llamó a empresas y escuelas de baile para perfilar el festival en el teatro de Torredonjimeno. En Andújar, se celebró en noviembre 2024 la gala benéfica 'El Resurgir del Alma', un evento solidario organizado por el propio Manuel Puentes, junto a Francisco Cubilla, coordinador y trabajador social del Hogar San Vicente de Paúl de Andújar. La gala se pensó para la Obra Social Familia Vicenciana de Andújar, una institución que trabaja en la acogida y reinserción de personas sin hogar en la localidad, a través de su Centro de Acogida San Vicente de Paúl. En este año 2025 han realizado dos eventos, por lo que ya celebrado un total de cuatro desde sus comienzos en la localidad de Torredonjimeno.

La idea ha ido fructificando y para este año 2026 ya se han programado cuatro eventos para ayudar a las asociaciones Ales de Martos, Asperger-Tea de Úbeda, para la asociación del Alzheimer en Andújar y para las monjas de Arjona, las Hermanas Pobres de Santa Clara. Será el primer espectáculo del año donde colaboran la Asociación Social y Cultural Convento de Santa Clara de la Columna y el grupo parroquial del Santo Entierro de la localidad arjonera. En los cuatro espectáculos se van a mezclar arte, danza, literatura, cante y humor, con dos horas de duración. El dinero de las entradas irá integro para las cuatro entidades. «Se trata de un evento muy dinámico y multicultural. donde la gente se lleva una gran impresión», indica Puentes.

El elenco de artistas

El propio Manuel José imparte una conferencia motivacional sobre su libro 'El resurgir del alma', que se mezcla con la Escuela de Danza Oriental que lleva por nombre 'El despertar de Afrodita', al que se une el incansable grupo de Los Bailongos, la Escuela de Baile de Tania Alcalá, la cantautora Carmen Caire y el monologista Fran Curé. En mitad del espectáculo, se sortea un regalo entre el público, como estímulo para que se una a este gran gesto humanitario. «El principal objetivo es ayudar a las asociaciones y fundaciones que lo necesiten», relata Puentes.

La gira va a llevar el nombre de Andújar Solidaria y conseguirá cubrir los gastos con la ayuda de 12 patrocinadores de Andújar. En total son 50 personas de la ciudad las que se implican en este proyecto cargado de humanidad y solidaridad. La filosofía de esta iniciativa se condensa en el libro que escribió Manuel y en el segundo que está preparando, donde invita a a la gente a ayudar a los demás, entablando una serie de reflexiones que calan en el alma. «Damos visibilidad a los problemas actuales pata que la gente se conciencie y viva la vida que es hoy», agita. Manuel se pone a disposición de todos colectivos que soliciten la colaboración, porque el público se vuelca con el espectáculo y la obra social.

La primer cita será el día 24 de enero en Arjona, a la que seguirá el 14 de marzo en Úbeda, para la asociación Asperger. El día 19 de septiembre aterrizarán en Andújar, en medio de las actividades del Día Internacional de Alzheimer. El del Martos aún no tiene fecha fijada. Incluso, hay perspectivas de representación de dos obras más este año.